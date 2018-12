Fibromi penduli | cosa sono e come rimuoverli

caffeinamagazine

(Di martedì 18 dicembre 2018) Idelle “escrescenze” cutanee tendenzialmente a carattere benigno, hanno un colore leggermente più scuro rispetto la cute sottostante; in genere si tratta di singole manifestazioni (raramente due o più sulla stessa area cutanea), posessere direttamente attaccati alla cute oppure avere un piccolo peduncolo. Non cicause particolari conosciute per la formazione dei. Di certo, c’è una componente genetica.Nella stessa famiglia più soggetti hanno la tendenza a sviluppare tali escrescenze assolutamente benigne. Visto che non siappurate le radici, non si è potuto nemmeno mettere a punto un metodo per prevenirne la comparsa. Ma, per fortuna, non è un problema: ripeto, quei peduncoli non comportano rischi per la salute. Di conseguenza, la rimozione deinon è indispensabile. Tuttavia, proprio perché compaiono in punti ...