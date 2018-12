Champions ed Europa League | sorteggi in diretta su Sky

Sorteggio Ottavi Champions (Rai Sport - Sky e Eurosport) e 16esimi Europa League (Sky e Eurosport) : Sorteggi di Coppe a Nyon, e per le due italiane rimaste in lizza in Champions c'è il rischio di una doppia sfida con le inglesi. I giallorossi infatti vengono dati dai bookmaker come probabili rivali del Manchester City di Guardiola, che negli Ottavi non potrà affrontare le altre inglesi: quindi niente 'cuginì dello United, e niente Liverpool o Tottenham. Da ...

Sorteggi Champions ed Europa League 2019 - quando e dove vederli in tv : A Nyon si decidono gli accoppiamenti che comporranno le prime fasi ad eliminazione diretta delle manifestazioni continentali. La guida completa con fasce, orari e tv

Champions ed Europa League - flop dei giocatori italiani : poche presenze da titolare e 16° posto tra i gol segnati : E forse non è un caso che i Bleus si siano laureati solo pochi mesi fa campioni del mondo. Una disamina che non è direttamente correlata al flop delle italiane nell'ultima giornata della fase a ...

Europa League - le “retrocesse” dalla Champions : il Napoli può affrontare Shakhtar e Bruges : I verdetti dei gironi Come già scritto, il Napoli sarà testa di serie al sorteggio per i sedicesimi di Europa League. Lunedì si conoscerà il nome della squadra avversaria di Ancelotti e i suoi ragazzi, ma intanto prende forma la seconda urna dopo la fine dei gironi di Champions League. Sono arrivate delle buone notizie: oltre all’Inter, in prima fascia finiscono ache Valencia e Benfica, le due squadre più fastidiose. Nell’urna numero ...

Champions League - Inter e Napoli out : devono raggiungere la finale di Europa League per colmare i ricavi mancati : ...Inter e Napoli A spiegare nel dettaglio il peso del mancato accesso agli ottavi di finale per Inter e Napoli è stato Massimiliano Nebuloni nel corso di uno studio speciale andato in onda su Sky Sport ...

Inter - Handanovic : 'La Champions è andata - l'Europa League sarà una nuova opportunità' : Samir Handanovic il giorno dopo l'elimiazione dalla Champions League. Il portiere dell'Inter, a margine dell'evento dedicato al libro 100 Storie Nerzzurre , ha detto: "Oggi è un giorno nuovo e ...

Europa League - ecco le squadre “retrocesse” dalla Champions League : Europa League, otto squadre della Champions League verranno retrocesse dopo il terzo posto nel girone eliminatorio Come noto, le squadre classificate terze nei gironi di Champions League, verranno “retrocesse” in Europa League in vista della fase a scontri diretti. Sarà una competizione importante per le squadre italiane, dato che Napoli, Inter e Lazio giocheranno appunto in Europa League ed il Milan dovrà conquistare il ...

Champions League – Ancelotti costruisce la ‘mentalità europea’ del Napoli : “adesso giochiamoci l’Europa League” : Napoli ko a Liverpool e addio Champions League. Ancelotti resta ottimista e chiede ai suoi di giocare un’Europa League da protagonisti Sconfitta che fa male quella del Napoli ad Anfield. Partenopei ko per 1-0 con l’unico risultato che, in caso di sconfitta, li avrebbe ‘retrocessi’ in Europa League. Sconfitta che lascia l’amaro in bocca, ma che concede l’opportunità di giocare un’Europa League da ...

Champions : il Galatasaray cade in casa col Porto - ma va in Europa League : TORINO - Alle 18.55 scende in campo il girone D, che conosce già le due squadre qualificate agli ottavi di finale di Champions , Porto e Schalke 04 , , ma che ha ancora da assegnare la terza piazza, ...

Champions - il Galatasaray perde ma è in Europa League. Lokomotiv eliminata : Girandola di emozioni nelle ultime due partite del Gruppo D di Champions League, dove già erano sicure le prime due qualificate agli ottavi di finale, Porto e Schalke 04. In palio dunque c'era il ...

Risultati Champions League - lo Schalke vince e salva il Galatasaray : turchi in Europa League : Con i match delle 18:55, si chiude il quadro del Gruppo D di Champions League. A Istanbul, gol e spettacolo tra Galatasaray, che danno vita a un pirotecnico 2-3. I portoghesi si portano avanti al 17′ con la zuccata di Felipe, servito dalla pennellata su punizione dell’ex interista Telles. Il raddoppio arriva al 41′ con Marega, che trasforma il rigore fischiato per un atterramento di Herrera in area. Poco prima del riposo, ...

Champions League : la notte delle stelle - il Napoli a Liverpool si gioca l'Europa : Sfida da brividi per il Napoli di Ancelotti che stasera dovrà dimenticarsi il recente passato e quanto di buono fatto fin qui nel girone per strappare una qualificazione che varrebbe doppia specie per lo spessore degli avversari: Liverpool-Napoli è in programma stasera 11 dicembre 2018, alle ore 21:00. Lo stadio? Quello leggendario dei reds, Anfield Road e la sua "You'll Never Walk Alone". Il match sarà arbitrato dallo sloveno Damir Skomin, che ...

Judo : Fiamme Gialle quinte in Champions League al femminile - settimi gli uomini in Europa League : Si è chiusa con un quinto posto l’avventura delle Fiamme Gialle nella Champions League femminile 2018 di Judo che si è disputata in questi giorni a Bucarest, in Romania. L’unica rappresentante italiana al femminile nel Campionato d’Europa per club è giunta sino alla finale per il bronzo continentale, ma è uscita sconfitta per 1-4 dalla sfida contro le turche del Galatasaray. Il percorso della compagine italiana era cominciato ...