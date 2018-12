Spread e manovra | retroscena dall' alta finanza | ' Incidente di percorso prima delle

Il Ftse Mib risale - ma timori su manovra : Spread e BTP a rischio : A ciò si aggiunge il fatto che aumentano i timori sulla frenata dell'economia italiana, irrobustiti anche dalla decisione di Fitch di tagliare le stime sulla crescita del Belpaese.

Il Ftse Mib risale - ma timori su manovra : Spread e BTP a rischio : ... visto che a Palazzo Chigi si è tenuto un vertice per discutere delle modifiche da apportare alla legge di bilancio, ma a questo incontro non ha partecipato il Ministro dell'Economia. Quest'ultimo ...

Manovra - Conte : siamo per accordo con Ue - lavoriamo per calo Spread : lavoriamo affinché scenda ancora fino a riportarsi sui livelli coerenti con i buoni fondamentali della nostra economia".

Manovra - Tria : l'intesa con l'Ue stabilizzerà Spread e situazione mercati : Sta cambiando fortemente il contesto, la Germania sta rallentando e lo spread elevato ha effetti sull'economia. Questo convitato di pietra e' salito in una situazione di forte incertezza e credo ...

Manovra - Conte 'Siamo per l accordo con l Ue. Lo Spread scenderà' : Scenderà ancora fino a riportarsi sui livelli coerenti con i buoni fondamentali della nostra economia'. E mentre Salvini polemizza apertamente con Confindustria, tesse le lodi dell'understatement. '...

Goldman Sachs : Spread necessario a cambio manovra : Riteniamo che sia necessaria una politica fiscale più ortodossa e credibile affinché il debito pubblico italiano possa diminuire, riducendo l'attuale vulnerabilità dell'economia italiana che pesa ...

Manovra - le buone notizie arrivano solo dal G20 : giù lo Spread - festeggia la Borsa : Manovra in standby in Parlamento: il governo sposta l'attenzione al dialogo con l'Europa per chiudere un'intesa ed evitare...

Manovra - Tria : 'L'economia italiana non giustifica Spread attuali' : "L'economia italiana non giustifica gli spread che stiamo avanti in questo periodo". Lo ribadisce ancora una volta il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, parlando in conferenza stampa a margine del G20 a Buenos Aires. Il ministro auspica un confronto con l'Europa, che "può essere utile a determinare una maggiore consapevolezza ...

L’austerità è inutile. Il problema non è lo Spread - ma la qualità della manovra : di Felice Roberto Pizzuti * spread e reazione dei mercati possono compromettere l’efficacia della manovra economica italiana? Felice Roberto Pizzuti contesta questa tesi di Blanchard e Zettelmeyer e spiega che quello che conta non è lo spread ma la qualità delle misure previste. 1. Nel dibattito sulla Nota aggiuntiva al documento di economia e finanza (Nadef) 2018 si evidenziano contributi anche autorevoli che, tuttavia, rischiano di aumentare ...

Manovra - Tria : 'tenere conto dell'incertezza economica e dello Spread elevato' : Nella definizione della Manovra "dobbiamo tenere conto dell'incerto contesto economico in cui ci troviamo e dell'alto livello dello spread che incide su tale contesto". Così il ministro dell'economia, Giovanni Tria intervenendo in aula del Senato sulla legge di bilancio, stando a quanto riportato da Askanews.

Manovra - dopo il vertice lo Spread apre in calo sotto i 290 punti. I primi passi del governo verso Bruxelles : I mercati premiano l’apertura del governo al dialogo con Bruxelles sulla Manovra: lo spread ha aperto in calo, sotto i 290 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,232 per cento. Un trend che conferma quanto già avvenuto lunedì, con il differenziale tra Btp e Bund crollato di 30 punti dopo che i due vicepremier all’unisono avevano confermato la possibilità di una riduzione del rapporto deficit/pil perché “non ...

Governo apre su manovra : Borsa vola - +2 - 77% - - Spread giù a 290 : Milano, 26 nov., askanews, - Le aperture del Governo ad avviare una fase di dialogo con la Uen con la prospettiva di un abbassamento della previsione di deficit/Pil contenuta nella manovran hanno ...

L'apertura sulla manovra abbassa lo Spread e la Borsa vola : Milano, 26 nov., askanews, - spread in picchiata e Borsa in volo grazie alle aperture del governo ad avviare una fase di dialogo con la Ue sulla manovra per il 2019, con la prospettiva di un ...

Spread giù e Borsa chiude a +2 - 77% dopo la schiarita sulla manovra : Di Maio: "L'importante non sono i numerini ma i cittadini". Salvini: "Non ci attacchiamo allo 0,1 in più o in meno". E Conte: "Non parlo di decimali. Scendere a 2,2% vale tre miliardi". Draghi: "...