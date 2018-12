Atalanta | dubbi di Gasperini sul futuro | le indicazioni del tecnico

calcioweb.eu

(Di domenica 16 dicembre 2018) Si sta giocando la 16^ giornata del campionato di Serie A, lunedì sfida dal sapore D'Europa per l'contro la Lazio. Percorso altalenante per la squadra di, ecco lesulal 'Corriere dello Sport' da parte delche non chiude la porta ad un possibile addio: "firmare a vita per l'? Calcisticamente l'ho già fatto. Ho un accordo fino al 2021. Nel mondo calcistico, soprattutto per un allenatore, avere un contratto fino al 2021 vuol dire molto, Mi sento in dovere di fare qualcosa di speciale per questa gente. Se dovesse arrivare un'offerta da un top club? Dovrebbe essere qualcosa di irrinunciabile e, comunque, condividerei la scelta con l'".