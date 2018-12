Wanda Nara su Twitter | ' Sto leggendo il rinnovo di Icardi'

Inter - Icardi verso il rinnovo. Wanda Nara 'Sto leggendo le carte' : MILANO - 'Sono le 00.30 e io ancora qua a leggere le pagine del rinnovo'. Lo scrive Wanda Nara, moglie del capitano dell'Inter, Mauro Icardi, citato nel tweet postato dalla sua agente che, ...

È Natale a casa Icardi - Wanda Nara e Maurito fanno l’albero insieme a Isabella e Francesca [VIDEO] : Icardi, Wanda Nara e le figlie della coppia Isabella e Francesca fanno l’albero di Natale: a casa di Maurito è tutto pronto per le feste Mauro Icardi e Wanda Nara fanno l’albero di Natale. Accanto alla coppia, composta dal calciatore dell’Inter e dalla bionda argentina, spuntano le due figlie Isabella e Francesca, che danno una mano ai genitori a completare l’opera natalizia dando quel tocco di dolcezza, che senza ...

Wanda Nara : "Ho rischiato di morire per andare a Madrid. Il compleanno prima porta sfortuna" : Wanda Nara torna a far parlare di sè. La moglie di Icardi ha risposto alle polemiche sulla presenza di Maurito a Madrid per il Superclasico, la sfida tra Boca e River Plate vinta ai supplementari ...

La Bentayga e le altre - Le auto di Mauro Icardi e Wanda Nara FOTO GALLERY : Una coppia social, che non disdegna di esibire le lussuose auto di famiglia su Instagram. Parliamo del bomber Mauro Icardi e di sua moglie Wanda Nara. Il numero 9 dellInter ha appena regalato alla compagna una Bentley Bentayga per il suo trentaduesimo compleanno: un dono esclusivo, che si aggiunge alla già opulenta collezione di auto della coppia. Quasi una sfida a distanza con Cristiano Ronaldo, attaccante della rivale Juventus e grande ...

Wanda Nara : regalo di compleanno da capogiro da Mauro Icardi : Non ha badato a spese Wanda Nara per la festa di compleanno che ha organizzato sabato scorso in un noto locale della movida milanese. E non ha badato a spese neanche Mauro Icardi, attaccante ...