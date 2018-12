Sanremo | Capodanno a teatro con Lorella Cuccarini e Giampietro Ingrassia | ultimi posti

Capodanno a Sanremo con i The Kolors - ufficiale il concerto per festeggiare il nuovo anno : Il Capodanno a Sanremo con i The Kolors è confermato. Sarà il gruppo di Stash Fiordispino a salutare il 2018 con un concerto che si terrà il 31 dicembre in Pian di Nave. Sono di entusiasmo le parole di Olmo Romeo del Cda del Casinò, che ha rimarcato come l'importanza del turismo sia fondamentale per la casa da gioco: "Perché non ripetersi, visto che l’anno scorso è andato benissimo nonostante non sia il nostro lavoro, quello di ...