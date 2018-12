Golf – Qualifying School | sei giocatori italiani conquistano la “Carta” 2019

Golf - Qualifying School dell’European Tour : perde terreno Manassero - bene Bergamaschi : Golf – A Tarragona in Spagna tiene Guido Migliozzi e perde terreno Matteo Manassero Filippo Bergamaschi, 19° con “meno 10” è risalito di 14 posizioni nella finale della Qualifying School dell’European Tour. che si sta svolgendo sui due percorsi del Lumine GC (Hills Course par 72, Lakes Course par 71), a Tarragona, in Spagna. Lo score fa riferimento al par essendo differenti quelli dei due campi. Altri due italiani in gara: Guido ...

Golf – Qualifying School dell’European Tour : Bergamaschi bene all’avvio - Manassero e Migliozzi a metà classifica : Matteo Manassero, Guido Migliozzi e Filippo Beramaschi protagonisti della finale della Qualifying School dell’European Tour Sui due percorsi del Lumine GC (Hills Course par 72, Lake Course par 71), a Tarragona in Spagna, è iniziata la finale della Qualifying School dell’European Tour. La classifica fa riferimento al par essendo differenti quelli dei due campi. Tre gli italiani in campo. Filippo Beramaschi, 33° con “meno 4” (67, LC), Matteo ...

Golf – Finale Qualifying School European Tour : tre italiani in gara : Finale Qualifying School European Tour con Manassero, Bergamaschi e Migliozzi Matteo Manassero, ammesso di diritto, Filippo Bergamaschi e Guido Migliozzi, promossi allo Stage 2, partecipano alla Finale della Qualifying School dell’European Tour che si svolge sul percorso del Lumine GC di Tarragona, in Spagna, dal 10 al 15 novembre. Si gioca sulla distanza di 108 buche: i primi 25 classificati avranno la ‘carta’ per l’European Tour 2019 ...