Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 19 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 19 : 15 : VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA Roma TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE TIBURTINA E CASILINA RIMANENDO IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE PISANA ED AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 18 : 45 : VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA Roma TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE TIBURTINA E CASILINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA A1 Roma – NAPOLI UN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 18 : 15 : VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA Roma TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E CASILINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE EST ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 17 : 45 : VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 17.35 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA Roma TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E CASILINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE EST ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 17 : 15 : VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA Roma TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E CASILINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE EST E LA TOGLIATTI VERSO IL RACCORDO MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA PRENESTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE CASSIA E CASILINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA LA TANGENZIALE EST E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA PRENESTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE CASSIA E CASILINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA LA TANGENZIALE EST E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA E RALLENTAMENTI TRA LA NOMENTANA E LA RomaNINA IN ESTERNA, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA PONTINA E LA VIA RomaNINA PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLAVIA PRENESTINA SULLA A91 Roma FIUMICINO, ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA E TRA LA NOMENTANA E LA TIBURTINA IN ESTERNA, CODE PER INCIDENTE IN FASE DI RISOLUZIONE TRA LA PONTINA E LA VIA APPIA PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLAVIA PRENESTINA TRA IL BIVIO DELLA A1 CON LA DIRAMAZIONE Roma NORD E GUIDONIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA, CODE A TRATTI TRA LA BUFALOTTA E LA Roma L’AQUILA E PIU’ AVANTI TRA LA LAURENTINA E LA MAGLIANA IN ESTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI CASAL LUMBROSO, CODE A TRATTI DA LA Roma FIUMICINO ALLA RomaNINA , PIU’ AVANTI INCOLONNAMENTI TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 09 : 45 : VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 9.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA TIBURTINA, INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E VIA APPIA DA QUI RALLENTAMENTI FINO ALLA PONTINA E DI NUOVO IN FILA FINO ALLA VIA DEL MARE IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DI CASAL LUMBROSO, TRA LA MAGLIANA E LA PONTINA, RALLENTAMENTI FINO ALLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 09 : 15 : VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 9.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA LA FLAMINIA E LA TIBURTINA, INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E VIA APPIA DA QUI RALLENTAMENTI FINO ALLA MAGLIANA IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DI CASAL LUMBROSO, TRA LA MAGLIANA E LA PONTINA ,RALLENTAMENTI FINO ALLA PRENESTINA E DA QUI DI NUOVO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 08 : 45 : VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 8.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 Roma NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA MEZZI PESANTI ,AL KM 616+000 IN DIREZIONE NAPOLI, SI SONO FORMATE CODE ALL’ALTEZZA DI FERENTINO PASSIAMO AL RACCORDO DOVE TROVIAMO IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA PRENESTINA, INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E VIA APPIA DA QUI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 08 : 15 : VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 8.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 Roma NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA MEZZI PESANTI ,AL KM 616+000 IN DIREZIONE NAPOLI, SI SONO FORMATE CODE ALL’ALTEZZA DI FERENTINO PASSIAMO AL RACCORDO DOVE TROVIAMO IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E COLLATINA CODE TRA LA Roma NAPOLI E LA VIA APPIA E DA QUI RALLENTAMENTI FINO ALLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 7.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO, SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA, IN ESTERNA RALLENTAMENTI E TRA PRENESTINA E NOMENTANA TRAFFICO INTENSO SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma TERAMO, SI PROCEDE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 19 | 45
VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 19:45 (Di venerdì 14 dicembre 2018) VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA PONTINA E LA Roma TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA NOMENTANA ED APPIA E PIU AVANTI PER INCIDENTE TRA LE USCITE Roma FIUMICINO ED AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA VIA DIE FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO SULLA A91 Roma FIUMICINO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI TRA TOR LUPARA E FONTENUOVA NELLE DUE DIREZIONI IN VIA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI INFINE IN VIA NETTUNENSE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PAVONA E FRATTOCCHIE NEI DUE ...
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romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 19:45: VIABILITA’ DEL 14 DICEMBRE 2018 ORE… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2018 ore 19:45', su #spreaker… - romadailynews : Traffico Roma del 14-12-2018 ore 19:30: VIABILITÀ ROMA VENERDI 14 DICEMBRE 2018 ORE 19:20… -
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