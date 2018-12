Il Segreto Anticipazioni Spagnole | Adela confida ad Irene di ricevere terribili minacce

Anticipazioni Il Segreto dal 17 al 22 dicembre 2018 : dove sono Francisca e Saul? : Il Segreto Anticipazioni settimanali: puntate dal 17 al 22 dicembre 2018 Che fine hanno fatto Francisca e Saul? I più disperati a Puente Viejo saranno Raimundo e Julieta: cercheranno qualsiasi indizio che possa far luce sulla scomparsa dei suoi personaggi. Le Anticipazioni de Il Segreto dal 17 al 22 dicembre 2018 ci rivelano che Julieta […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dal 17 al 22 dicembre 2018: dove sono Francisca e Saul? proviene ...

Il Segreto Anticipazioni : ADELA rischia ancora di morire! : La storyline legata allo stalker di ADELA (Ruth Llopis) intratterrà i telespettatori de Il Segreto per diverse settimane: come abbiamo anticipato in precedenza, la maestra verrà infatti colpita alla nuca dagli spari di Basilio Duràn (Rafael Gallardo), uno psicopatico che la riterrà responsabile della rottura avvenuta, tantissimi anni prima, con la sua ex Leticia. La moglie di Carmelo Leal (Raul Peña) non se la passerà quindi affatto bene… Dando ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 14 dicembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 14 dicembre 2018: Prudencio Ortega sembra aver messo fine alla vita del povero Saul… Dopo aver ucciso (almeno apparentemente!) il fratello, Prudencio prepara la sua messinscena… L’intenzione di Prudencio è quella di far credere a tutti di essere stato aggredito dall’altro prigioniero, che avrebbe poi ucciso Saul gettandolo tra le rapide… Da non perdere: diventa fan della ...

Anticipazioni Il Segreto : Prudencio torna sul luogo del delitto : Lunedì 17 dicembre comincia una nuova settimana con la soap opera spagnola 'Il Segreto' che pone attenzione intorno alla morte di Saul, assassinato dal fratello Prudencio: quest'ultimo ha finto di aiutare il compagno di Julieta per trarre in inganno l'uomo e poi condurlo alla condanna definitiva. Le Anticipazioni delle puntate che vanno fino a venerdì 21 dicembre rivelano che Meliton e Paco trovano un corpo in fin di vita: si tratta del cadavere ...

Anticipazioni Il Segreto : Emilia e Alfonso torneranno a Puente Viejo? : Il Segreto Anticipazioni: Emilia e Alfonso lasciano Puente Viejo e raggiungono la Francia I telespettatori che seguono le puntate de Il Segreto, hanno in questi giorni dovuto salutare due personaggi chiave. Stiamo parlando di Emilia e Alfonso, i quali hanno lasciato Puente Viejo. Sin dal primo episodio, la coppia Castaneda si è fatta amara dal […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto: Emilia e Alfonso torneranno a Puente Viejo? proviene da ...

Il Segreto - anticipazioni del 14 dicembre : Prudencio spara a Saul : Tornano le anticipazioni della soap Il Segreto pronte a svelarci cosa accadrà nella puntata del 14 dicembre 2018. Un episodio ricco di colpi di scena e che vedremo in onda a partire dalle 16,10 su canale 5, durante il quale scopriremo che Saul accetterà il piano di fuga organizzato da Prudencio, ignaro che si tratti di una trappola. Prudencio infatti arriverà a sparare al Saul durante l'evasione, mettendo così in atto il suo piano di vendetta ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : FRANCISCA - EMILIA e ALFONSO tornano la prossima settimana : Piacevoli novità in arrivo nelle puntate de Il Segreto in onda in Spagna la prossima settimana! Grazie alle anticipazioni fornite dal portale web Cultura En Serie, è stato infatti possibile scoprire dei ritorni di FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas), EMILIA Ulloa (Sandra Cervera) e ALFONSO Castañeda (Fernando Coronado). Facciamo dunque il punto della situazione… Negli episodi della telenovela già trasmessi anche in Italia, FRANCISCA è ...

Il Segreto Anticipazioni 13 dicembre 2018 : Isaac e Antolina fanno l'amore : Isaac è disperato. Ha ucciso un uomo e le sue mani sono sporche di sangue. A casa però trova consolazione in Antolina.

Anticipazioni Il Segreto : Francisca è in manicomio : Di recente si è appresa una notizia bellissima: Beltran ed Esperanza sono vivi contrariamente a quanto avevano fatto credere Maria e Gonzalo al loro ritorno a Puente Viejo. La notizia delle ultime ore, invece, è che Francisca e Raimundo sono rinchiusi in un manicomio. A decidere delle loro vite non è Fernando bensì Fulgencio. Maria e Gonzalo a Puente Viejo Le Anticipazioni de Il Segreto ci svelano che a breve rivedremo Maria e Gonzalo. I due ...

Anticipazioni - Il Segreto : Fernando rovina il matrimonio di Irene e Severo : Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le Anticipazioni delle prossime puntate italiane si soffermano su Severo e Irene, interpretati dagli attori spagnoli Chico Garcia e Rebeca Sala. La coppia, infatti, deciderà di coronare il loro sogno d'amore, se un ospite inatteso non rovinasse la loro festa. Trame, Il Segreto: Severo e Irene, presto sposi Nelle ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto : il ritorno di Francisca - Emilia e Alfonso : Eccoci tornati con un nuovo appuntamento dedicato alle Anticipazioni sulla bellissima telenovela “Il Segreto” scritta dall'autrice Aurora Guerra e diventata popolare anche in Italia. Le Anticipazioni delle puntate che il pubblico spagnolo avrà modo di guardare la settimana prossima, svelano che finalmente dopo aver inscenato la sua finta morte la dark lady principale dello sceneggiato cioè Francisca Montenegro (María Bouzas) tornerà in scena. ...

Anticipazioni Il Segreto : Severo e Carmelo uccidono l’aggressore di Adela : Nuovo spazio incentrato sullo sceneggiato spagnolo “Il Segreto” nato dalla penna dell'autrice Aurora Guerra. Sono in arrivo nuovi colpi di scena nelle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese. Le Anticipazioni rivelano che la maestra Adela (Ruth Llopis) sarà abbastanza turbata a causa di un uomo chiamato Basilio Duràn (Raffael Gallardo), che dopo averla minacciata la farà finire in ospedale con delle pessime ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 13 dicembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 13 dicembre 2018: Emilia e Alfonso sono ora davvero liberi e così famiglia e amici festeggiano, mentre l’incaricato lascia Puente Viejo sconfitto… Isaac uccide Jesus e nasconde il cadavere; poi, in preda al senso di colpa, in un momento di debolezza fa l’amore con Antolina… Prudencio mette in scena un piano di fuga per Saul, il qual però solo all’ultimo momento scopre che ...

Il Segreto Anticipazioni 13 dicembre 2018 : Isaac è disperato. Ha ucciso un uomo e le sue mani sono sporche di sangue. A casa però trova consolazione in Antolina.