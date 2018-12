Ciclismo – A Vittorio Veneto Colledani e Teocchi studiano i rivali per i Campionati

sportfair

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Il friulano e la bergamasca in gara domenica 16 dicembre con Zolder Pro disc nel 34° GP Città diSulla strada che porta al Campionato italiano di ciclocross, Nadire Chiara(Team Bianchi Countervail) faranno tappa domenica 16 dicembre a, dove prenderanno parte al 34° GP Città di, ultima prova del SMP Master Cross.sarà in sella a Zolder Pro disc nella gara internazionale Open maschile alle 14.30, preceduto di 50 minuti da Chiara, che prenderà il via fra le Donne Open.“Sto lavorando sodo per il mio obiettivo principale, che resta il campionato italiano. Per domenica non ho obiettivi predefiniti, spero di far meglio possibile e devo dire che il percorso dimi piace, con i suoi impegnativi tratti in salita” dichiaraci sarà anche Chiara ...