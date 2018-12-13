Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 19 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 19 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, CON DISAGI SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO LUNGHE CODE A PARTIRE DA SETTEBAGNI FINO ALLA VIA DEL MARE; PROBLEMI ANCHE IN ESTERNA, DOVE LE CODE INIZIANO DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 18 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, CON DISAGI SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO LUNGHE CODE A PARTIRE DA SETTEBAGNI FINO ALLA VIA DEL MARE; LUNGHE CODE ANCHE IN ESTERNA, DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, PIU’ AVANTI TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 18 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, CON ULTERIORI DISAGI PER LA PIOGGIA IN CORSO; INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA SETTEBAGNI E PRENESTINA; IN ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 17 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA SETTEBAGNI E PRENESTINA; IN ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E Roma TERAMO; ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 17 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA SETTEBAGNI E PRENESTINA; IN ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTANO CHIUSE LE STAZIONI BARBERINI E SPAGNA PER VERIFICHE TECNICHE AGLI IMPIANTI; I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE LA FERMATA, SULLA TRATTA INTERESSATA ATTIVO SERVIZIO BUS DI COLLEGAMENTO TRA TERMINI REPUBBLICA BARBERINI E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 Roma NAPOLI SEGNALATO UN INCIDENTE TRA COLLEFERRO E VALMONTONE IN DIREZIONE Roma, SI INVITA ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE ARDEATINA E APPIA; IN INTERNA TRA BUFALOTTA E Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITA’ DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; CIRCOLazioNE REGOLARE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA IN ESTERNA RALLENTAMENTI RESIDUI TRA L’ARDEATINA E LA TUSCOLANA SI STA IN FILA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA VIA OSTIENSE E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE RACCORDO DALLE 22 DI QUESTA SERA ALLE 6 DI DOMANI MATTINA PER LAVORI VERRA’ CHIUSO IL TRATTO DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITA’ DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA PROVOCA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E ANAGNINA IN CARREGGIATA INTERNA LA CIRCOLazioNE E’ REGOLARE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma TERAMO, SI STA IN CODA IN ENTRATA A Roma TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO L’INCIDENTE SUL RACCORDO CREA RIPERCUSSIONI SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITA’ DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; INIZIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E VIA APPIA PIU’ AVANTI TRA PONTINA E MAGLIANA E ALL’ALTEZZA DELLA VIA FLAMINIA IN ESTERNA CODE TRA FLAMINIA E CASSIA PROSEGUENDO RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E RomaNINA E CODE TRA TORRE ANGELA E COLLATINA SUL PERCORSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 09 : 45 : VIABILITA’ DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 9.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA NOMENTANA TRA CASILINA E APPIA E PROSEGUENDO TRA LA LAURENTINA E LA MAGLIANA IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA PISANA INCOLONNAMENTI TRA LA MAGLIANA E LA VIA OSTIENSE CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 09 : 15 : VIABILITA’ DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 9.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA NOMENTANA TRA CASILINA E APPIA E TRA LA LAURENTINA E LA VIA DEL MARE A CAUSA DI UN INCIDENTE PERSISTONO GLI INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA LA CASSIA E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 08 : 45 : VIABILITA’ DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 8.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; INIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA: RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA ANCHE PER INCIDENTE CODE E RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E VIA TIBURTINA E INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E APPIA SI RALLENTA DI NUOVO TRA LA PONTINA E LA VIA DEL MARE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA CASSIA E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 08 : 15 : VIABILITA’ DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 8.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; PARTIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA: UN INCIDENTE CHE COINVOLGE PIU’ VEICOLI CREA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E FLAMINIA, PROSEGUENDO TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E VIA TIBURTINA E INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LA CASSIA E VIA OSTIENSE E CODE PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 7.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO, SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA PER POI PROSEGUIRE CON RALLENTAMENTI FINO ALLA PONTINA, IN ESTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA BOCCEA E TRA PRENESTINA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 19 | 45
VIABILITA’ Lazio DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 19:45 (Di giovedì 13 dicembre 2018) VIABILITA’ Lazio DEL 13 DICEMBRE 2018 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DA SETTEBAGNI FINO ALLA VIA DEL MARE; DISAGI ANCHE IN ESTERNA, DOVE LE CODE INIZIANO DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA NOMENTANA; CIRCOLazioNE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, IN DIREZIONE OPPOSTA DALLA STESSA TANGENZIALE FINO AL RACCORDO; PIU’ A SUD SITUAZIONE INVARIATA SULLA Roma FIUMICINO, DOVE PERMANGONO CODE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO SEMPRE VERSO IL RACCORDO; RICORDIAMO CHE SU QUESTO TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI; RESTANDO A SUD TRAFFICO RALLENTATO SULLA PONTINA, TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’.. DA GIANGUIDO ...
romadailynews
romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 19:45: VIABILITA’ LAZIO DEL 13 DICEMBRE… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 19:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #13-12-2018 - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2018 ore 19:45', su #spreaker… -
Zazoom Tv - Live Video Breaking NewsSegui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Viabilità Roma
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
Clicca qui e commenta questo post!