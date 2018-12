La chirurgia bariatrica malassorbitiva dimezza l’incidenza di nuove malattie come

meteoweb.eu

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Pubblicato su Obesity Surgery e su International Journal of Obesity uno studio, tutto italiano, che ha dimostratola– che comprende interventi chirurgici quali la diversione biliopancreatica e il bypass biliointestinale – abbia ridotto in modo significativo, ovvero del 50% (in media),di diabete, disturbi cardiovascolari, neoplasie, dislipidemia e oculopatie nei pazienti gravemente obesi, rispetto ai pazienti non operati e sottoposti ad altri trattamenti medici (gruppo di controllo) a parità di BMI, sesso ed età e osservati nello stesso arco temporale. Nello specifico è stata dimostrata, negli anni successivi all’intervento, una riduzione della probabilità di contrarre diabete del 90%, tumori dell’80%, ipertensione arteriosa del 70% ecardiovascolari del 36%; di grande valore il dato che la...