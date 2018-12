Serie B | Foggia-Cremonese venerdì in diretta tv su Rai Sport

Blastingnews

(Di giovedì 13 dicembre 2018) La sedicesima giornata diB cominciasera in Puglia con. Penultimi della classe e senza vittoria da inizio ottobre, causa il brutto ko incassato sabato scorso dal Livorno, che ha così agganciato proprio ilnel fondo della classifica. Ora i satanelli sono anche senza allenatore: esonerato Grassadonia non è ancora stato reso ufficialmente noto il nome del sostituto. In pole c’è Delio Rossi ma si parla anche di un possibile quanto suggestivo ritorno di Zeman, mai dimentico da questi parti. Intanto, per la gara diin panchina dovrebbe esserci il tecnico della primavera Gaetano Pavone.Decisamente migliore la situazione dei lombardi di mister Massimo Rastelli distanti solo due punti dalla zona play off. In classifica il gap tra le due squadre è di 10 punti, ma senza penalizzazione ilsarebbe a -2 dalla...