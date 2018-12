Il ritorno in campagna e la riscoperta dei bachi da seta | la Storia di tre giovani

Milan - al via la campagna abbonamenti per il girone di ritorno : Il Milan offre la possibilità ai suoi tifosi di sottoscrivere l'abbonamento per seguire la squadra nel girone di ritorno L'articolo Milan , al via la campagna abbonamenti per il girone di ritorno è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Da Palazzo Chigi al Circo Massimo - Di Maio accolto dai suoi come un generale di ritorno da una campagna. E con un gran sospiro di sollievo : Gli serviva uno scalpo da esibire per essere accolto dal popolo di Italia 5 Stelle come un generale che torna dal fronte e per fare il suo ingresso al Circo Massimo come un eroe portato su una biga. Luigi Di Maio, chiuso per ore a Palazzo Chigi e in un durissimo incontro con Matteo Salvini, è riuscito a rendere presentabile il condono. Così arriva qui, in questo immenso stadio romano, e resuscita la festa M5s, che fino a un attimo ...