Francia | Moscovici | «Sforare il 3% si può | in condizioni eccezionali Il caso Italia è

Francia - Moscovici : «Sforare il 3% si può - in modo limitato e in condizioni eccezionali» : «Superare il limite del deficit al 3% è possibile in modo limitato, temporaneo e in condizioni eccezionali, ma ogni parole conta nel senso che il superamento eventuale del 3% non deve prolungarsi per ...

Moscovici : in Francia sforare 3% si può : 11.12 Il commissario europeo agli affari Economici e monetari, Moscovici, intervistato dal "Parisien", ritiene che un eventuale sforamento, oltre il 3% del rapporto tra deficit e Pil, dopo l'annuncio delle misure del presidente Macron per smorzare la rabbia dei Gilet Gialli "può essere preso in considerazione"anche se in modo "limitato,temporaneo ed eccezionale". Per Moscovici la situazione della Francia non può essere paragonata a quella ...

Francia - Moscovici : «Sforare il 3% si può - in modo limitato e in condizioni eccezionali» : Lo ha detto il commissario Ue agli affari economici Pierre Moscovici in una intervista al quotidiano francese Le Parisien riferendosi all'intenzione del governo di Parigi di superare il 3% nel 2019 per venire incontro alle richieste dei “gilet jaunes” e scongiurare una protesta sociale su scala nazionale...

Moscovici : “La Francia può sforare il 3% - ma temporaneamente. Sbagliato fare il paragone con Italia” : “Per la Francia lo sforamento oltre il 3 per cento del rapporto tra deficit e Pil può essere preso in considerazione”. Ma solo in modo “limitato, temporaneo ed eccezionale”. Il commissario europeo agli Affari economici e monetari Pierre Moscovici, intervistato da le Parisien, ha dato garanzia che Bruxelles non si opporrà al nuovo budget di Emmanuel Macron, dopo che ha annunciato le misure per placare le proteste dei gilet ...

Moscovici ora difende la Francia : "Parigi può sforare il 3 per cento" : Due pesi due misure? Sostanzialmente è questo il messaggio che sta passando sul fronte della battaglia per le manovre di Francia e Italia contro Bruxelles. Di fatto il nostro Paese da tempo è sotto ...

Ue - Moscovici apre alla Francia : "Sforare il 3% è possibile. Impossibile il paragone con l'Italia" : MILANO - L'ipotesi che la Francia sfori il tetto del 3% per finanziare le misure annunciate da Macron per placare le tensioni sociali delle ultime settimane 'può essere presa in considerazione', anche ...

Francia - Moscovici : monitoraggio Bce su misure annunciate da Macron : "La Commissione europea monitorerà strettamente la situazione francese in seguito all'annuncio del presidente Macron di misure che avranno un impatto sul deficit". Lo annunciano il vicepresidente ...

Italia illiberale? Di Maio a Moscovici : ‘Quando Francia al nostro livello faccia squillo’ : L’Italia non è un Paese illiberale e quando la Francia arrivera' al nostro livello Pierre Moscovici “ci può fare uno squillo”. Con queste parole nette ed ultimative il vicepremier Italiano, Luigi Di Maio [VIDEO], ha deciso di rispondere all’ennesimo attacco portato al governo gialloverde dal commissario europeo agli Affari Economici il quale, nel corso di una intervista radiofonica aveva parlato dell’Italia come di un “Paese illiberale”, ...

Moscovici : Bilancio Francia non problematico - non è quello italiano : Roma, 29 ott., askanews, - Il Bilancio della Francia non è problematico, secondo il Commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici che come metro di paragone di questa non problematicità ...

Con Moscovici ministro la Francia sforò il 3% - glielo ricordano e si imbarazza (VIDEO) : Pierre Moscovici è il nome di un politico francese che gli italiani hanno imparato a conoscere negli ultimi tempi. E' il Commissario europeo per gli affari economici e monetari dell'Unione e rappresenta uno dei più importanti protagonisti della bocciatura avuta dalla manovra economica italiana a Bruxelles. Insomma, parliamo di uno dei volti del grande rifiuto dell'Europa di offrire all'Italia l'opportunita' del rischio di incrementare il proprio ...

Scanzi : “Moscovici? Prova godimento nell’attaccare sempre l’Italia ma in Francia ha fatto più danni della grandine” : “Manovra e bocciatura della Commissione Europea? Secondo me, il dialogo con la Ue, di fatto, non ci può essere anche perché dall’altra parte c’è una commissione che aveva bocciato questa manovra prima ancora che fosse partorita”. Sono le parole del giornalista de Il fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, ospite di Coffee Break, su La7. E aggiunge: “C’è questo Moscovici che evidentemente Prova una sorta di perversione e di godimento nell’attaccare ...

SALVINI - VIMINALE DENUNCIA Francia : “MIGRANTI MINORI RESPINTI IN ITALIA”/ Claviere - “Moscovici non dice nulla” : Il caso Claviere: SALVINI DENUNCIA, "la FRANCIA respinge i migranti anche minorenni al confine, è illegale". Ultime notizie, Ministro vs Parigi: "diritti? No lezioni all'Italia"(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 14:36:00 GMT)

Crozza-Moscovici : “Manovra? Tria mi ha dato suo cv per lavorare in Francia. Comincia lunedì in una pasticceria di Avignone” : Maurizio Crozza, nella puntata di Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, porta sul palco per la prima volta Pierre Moscovici, il commissario europeo per gli Affari Economici, notoriamente molto critico con la manovra economica del governo M5s-Lega. Cosa non piace a Crozza-Moscovici? “Tout quant”. E definisce “un capolavoro, una Monna Lisa” la manovra del Burkina Faso rispetto a quella ...

Caso Lodi - il commissario Moscovici : "Da cittadino sono scioccato". Salvini : "Pensi alla Francia" : Il commissario europeo commenta la vicenda dei bambini immigrati esclusi dalla mensa, il vicepremier replica: "Si preoccupi del suo governo che scarica gli immigrati in Italia"