Champions | dal City al Psg | i possibili avversari della Roma agli ottavi

LIVE Young Boys-Juventus - Champions League in DIRETTA : 1-0. Svizzeri in vantaggio dal dischetto con Hoarau : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Young Boys-Juventus, ultimo impegno per i bianconeri nella prima fase della Champions League 2018-2019 di calcio. La formazione allenata da Massimiliano Allegri cerca un successo a Berna contro gli Svizzeri dello Young Boys per ipotecare la prima posizione nel gruppo H. Nelle prime cinque giornate Cristiano Ronaldo e compagni hanno raccolto 12 punti e possono accontentarsi anche di un pareggio per ...

Inter - Icardi lancia un messaggio sui social dopo l’eliminazione dalla Champions : La delusione per essere stati eliminati dalla Champions League, soprattutto per come ciò è avvenuto, è sicuramente cocente per tutto l’ambiente Inter. Ciò che è necessario adesso, però, è la voglia di ripartire per cercare quantomeno di salvare il salvabile di questa stagione. dopo le lacrime di Wanda Nara sugli spalti del “Meazza” ecco il messaggio pieno d’orgoglio del capitano nerazzurro Mauro Icardi: ...

Europa League - ecco le squadre “retrocesse” dalla Champions League : Europa League, otto squadre della Champions League verranno retrocesse dopo il terzo posto nel girone eliminatorio Come noto, le squadre classificate terze nei gironi di Champions League, verranno “retrocesse” in Europa League in vista della fase a scontri diretti. Sarà una competizione importante per le squadre italiane, dato che Napoli, Inter e Lazio giocheranno appunto in Europa League ed il Milan dovrà conquistare il ...

LIVE Viktoria Plzen-Roma - Champions League in DIRETTA : 0-0 - chance per Pastore e Schick dal 1' : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Viktoria Plzen-Roma, match valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi di Champions League. I giallorossi hanno già staccato il biglietto dei quarti di finale nello scorso turno, ma vivono un momento di grande crisi e proprio per questo cercano una vittoria. Eusebio Di Francesco si gioca tutto nelle prossime due partite, quella di stasera e di domenica in campionato contro il Genoa. ...

Il Napoli ha perso - ma ha imparato tanto dal viaggio Champions : È stato il Napoli a costruire l’illusione La nottata è passata, non nel senso eduardiano ma è ugualmente passata. Prendiamo atto della realtà: le colonne d’Ercole non le abbiamo varcate. Ma le colonne d’Ercole non sono un obiettivo elementare. Le colonne d’Ercole – termine che non abbiamo utilizzato a caso – sono “il limite della conoscenza”, i limiti che a noi noti. Geograficamente, le varcò Cristoforo ...

Inter eliminata dalla Champions League - Wanda Nara in lacrime sugli spalti : Sicuramente ieri sera per l'Inter di mister Luciano Spalletti non è stata una bellissima serata, soprattutto dopo che i nerazzurri, come si sa, sono stati eliminati dalla Champions League, la massima competizione calcistica europea. Il cammino dell'Inter nella competizione non è stato sicuramente deludente, ma resta davvero l'amaro in bocca, anche per come è maturata questa eliminazione. I nerazzurri affrontavano ieri sera infatti, in casa a San ...

Champions - la moviola : Van Dijk duro su Mertens - ma è salvato dal pallone : Nella partita di Anfield episodio dubbio in chiave moviola già al quarto d'ora per l'intervento duro di Van Dijk su Mertens, punito con il cartellino giallo. Non ci sono state situazioni particolari, ...

Champions League - diretta Young Boys-Juventus dalle 21 : le probabili formazioni e dove vederla in tv : TORINO - Questa sera allo Stade de Suisse di Berna scendono in campo Young Boys e Juventus per la sesta e ultima sfida della fase a gironi di Champions League . La squadra di Massimiliano Allegri è ...

Inter e Napoli fuori dalla Champions - piange anche la Juve : Avevamo sognato l'en plein di squadre italiane agli ottavi di finale di Champions League come accaduto nel 2003 e invece il pareggio dell'Inter col Psv e la sconfitta del Napoli sul campo del ...

Serata amara per l'Inter - pareggio col Psv ed eliminata dalla Champions : Svanisce il sogno Champions per l'Inter che si risveglia in Europa League. Non basta il gol di Icardi in rimonta e non basta nemmeno il favore del Barcellona, che ferma il Tottenham: i nerazzurri ...

Wanda Nara in lacrime per l'eliminazione dell'Inter dalla Champions. FOTO : L'1-1 tra Inter e Psv Eindhoven, con il contemporaneo 1-1 del Tottenham a Barcellona, ha fatto disperare i tifosi nerazzurri costretti a subire un'eliminazione dalla Champions League che, dopo due ...

Inter fuori dalla Champions - le pagelle : si salvano solo Politano e Icardi : L'Inter è fuori dalla Champions League. Ai nerazzurri non è bastato il risultato di 1-1 contro il Psv per passare il turno. Il Tottenham, infatti, ha ottenuto lo stesso punteggio a Barcellona e ha staccato il biglietto per gli ottavi di finale in virtù del gol segnato in trasferta nello scontro diretto. Davvero grandi rimpianti dunque per la squadra di Spalletti, incapace di trovare la vittoria contro il fanalino di coda del gruppo, tra l'altro ...

Champions League – Borja Valero non nasconde la sua delusione : “dopo il gol ci siamo fatti prendere dalla frenesia” : Le parole di Borja Valero dopo il pareggio dell’Inter col PSV che costa ai nerazzurri l’eliminazione dalla Champions League “C’è amarezza e delusione. Avevamo tutto in mano per qualificarci e invece non è stato così. Avevamo iniziato la partita molto bene con occasioni di gol, purtroppo abbiamo preso quel gol, poi ci siamo fatti prendere dalla frenesia, però pian piano ci siamo rimessi in partita e siamo stati lì ...

Liverpool-Napoli 1-0 - Champions League : partenopei eliminati dal gol di Salah - Milik spreca al un’occasione clamorosa al 92' : Eliminazione atroce e bruciante per il Napoli di Carlo Ancelotti, sconfitto per 0-1 ad Anfield da un Liverpool straripante trascinato da un Mohammed Salah in versione deluxe. L’egiziano ha messo in scena il meglio del suo repertorio ed ha deciso la sfida con il gol qualificazione nel primo tempo, anche se nella ripresa ha sprecato diverse chance per chiudere virtualmente la partita. I partenopei hanno subito per lunghi tratti della partita ...