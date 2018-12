Serie A | bagarre Champions League | Milan e Lazio favorite dai bookmakers | Roma indietro

sportfair

(Di martedì 11 dicembre 2018)stanno battagliando con laper un posto in, al momento giallorossi in difficoltà La qualificazione allaè ancora possibile, ma ora davanti allaci sono altre due candidate più accreditate per un posto tra le prime quattro diA. I giallorossi, in crisi di risultati, sono scivolati all’ottavo posto in classifica, a 5 punti dal primo utile per andare in: al momento, dice l’analisi dei trader Stanleybet.it, l’obiettivo è una scommessa a quota 3,00, non impossibile quindi. Ma prima della squadra di Di Francesco si piazzano: i rossoneri (a 26 punti), riporta Agipronews, sono quarti e dati a 2,25 per confermare la posizione a fine campionato, posto che le prime tre piazze appaiono ormai già assegnate a Juve (sulla quale non si scommette), Napoli (a 1,05 la qualificazione degli azzurri) e ...