«Holacracy» | ecco com’è lavorare senza capi

E-quality Italia ha adottato Holacracy®. Ecco perché.

(Di martedì 11 dicembre 2018) FiduciaResponsabilitàCooperazioneApprendimento«Se tu fossi un antropologo del futuro e passassi da questo periodo storico in cui ci troviamo oggi, i nostri modi diti sembrerebbero arcaici e bizantini», ha dichiarato Brian Robertson, guru del design organizzativo, cofondatore diOne, una società di consulenza che promette alla aziende di rendere più facile ed efficiente la gestione del personale, facendo a meno dei manager.È lui il massimo esperto di «» quel sistema organizzativo nel quale l’autorità e le decisioni sono distribuiti nell’ambito di una «olarchia» di gruppi auto-organizzati anziché fissati in una gerarchia. Il termine «» si rifà a «holon», la parola coniata dall’autore Arthur Koestler nel suo libro The Ghost in the Machine per descrivere qualcosa che è allo stesso tempo intero e parte di un tutto più grande. In ...