Attentati | da Chalie Hebdo al mercatino di Natale di Strasburgo | 4 anni di terrore Ma

(Di martedì 11 dicembre 2018) La sparatoria nel centro diè solo l’ultimo caso. Perché l’Europa è sotto attacco ormai da quattro. In principio fu la strage di Charlie, il 7 gennaio del 2015. Più eclatante l’attacco a Parigi, il 13 novembre, mentre l’eccidio più devastante è probabilmente quello di Nizza, il 14 luglio del 2016. L’ultimo atto risale all’aprile del 2017, a Stoccolma. Un anno e mezzo di pace apparente fino all’attacco aldi. Di seguito gli episodi di violenza degli ultimi7 gennaio 2015 – PARIGI, 12 morti nell’attacco compiuto da due terroristi islamici nella sede del giornale satirico Charlie. Il 9 gennaio il terrorista Coulibaly prende in ostaggio una decina di persone e ne uccide quattro in un supermercato kosher a Vincennes.14 febbraio 2015 – COPENAGHEN, sparatoria in un caffè con un morto ...