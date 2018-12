Perché la pizza piace così tanto e crea “dipendenza”? Il segreto è negli ingredienti

meteoweb.eu

(Di lunedì 10 dicembre 2018) CNN Health ha dedicato un approfondimento al cibo italiano più amato al mondo, la? Come fa are una sorta di “dipendenza”? Certamente l’elemento sociale (il consumo in compagnia) gioca un ruolo importante, ma anche e soprattutto glisono determinanti. L’approfondimento parte dai risultati di uno studio di qualche anno fa, che ha rilevato che laè tra gli alimenti cheno un sintomo associabile alla dipendenza. “Sono affascinata dal fatto che le persone mangino quasi ogni tipo di, non necessariamente la “migliore”, e parte di ciò è il fatto che è la scelta superba diche contengono grassi, zucchero e sale, che soddisfa l’amigdala, un’area cerebrale, e rende il cervello molto felice,” ha spiegato Gail Vance Civille, fondatrice e presidente di Sensory ...