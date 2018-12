Fake news | Ue lancia piano per fermarle | “Russia prima fonte | spende un miliardo”

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre Fake news : è vero che la Trattativa Stato-mafia ha accorciato la stagione delle stragi? : E’ vero che la decisione della ministra della Salute Giulia Grillo di destituire i membri non permanenti del Consiglio superiore di Sanità è un attacco alla scienza e alla competenza? E’ vero che dopo tutte le norme varate dai ministri Brunetta, Madia, e prossimamente anche Giulia Bongiorno, adesso tutti “i furbetti del cartellino” vengono licenziati immediatamente e con grande facilità? E’ vero, come dicono in ...

Fake news - dati - arte e intelligenza artificiale al festival HER She Loves San Lorenzo 2018 : Martedì 11 Dicembre infine, presso il RUFA Space - Rome University of Fine Arts, l'incontro tra arte e scienza si concentrerà sui cambiamenti climatici in atto con una tavola rotonda a cura di Elena ...

Le Fake news di Salvini affondano Aquarius : La campagna del ministro dell’Interno Matteo Salvini contro le ong nel Mediterraneo ha ottenuto il suo primo “successo”: la nave Aquarius di Sos Méditerranée e Medici senza frontiere ha annunciato la fine delle operazioni di salvataggio perché, su richiesta del governo italiano, nessun paese intende

Colombia - Fake news : Betancur non è morto : 4.30 L'ex presidente Colombiano Belisario Betancur non è morto. L'errore l'ha fatto via Twitter la vice presidente della Colombia,Martha Lucia Ramirez che ne aveva annunciato il decesso. Belisario Betancur, 95 anni, è ricoverato in ospedale a Bogotà ed è ancora vivo.La vice presidente ha spiegato di aver ricevuto informazioni sbagliate che hanno poi dato corso al suo annuncio di condoglianze. Dice anche di aver cancellato il messaggio nel ...

L’Unione europea alza le difese contro le Fake news in vista delle elezioni : (Foto: Fotogramma) La Commissione europea ha presentato un piano d’azione per intensificare gli sforzi contro la disinformazione in vista delle elezioni europee del 2019. Il piano d’azione punta a rafforzare il rilevamento delle fake news, creare una risposta coordinata ed aumentare la consapevolezza e la responsabilità dei cittadini. Un impegno maggiore da parte delle task force di comunicazione strategica e l’impiego di personale specializzato ...

Annunci burla e Fake news - caos nel Pd nelle ore del ritiro di Minniti : Quanta confusione nel Pd, al punto che si moltiplicano scherzi, Annunci burla, depistaggi virali, proprio mentre Marco Minniti sembra orientato a ritirare la sua candidatura alle primarie. Nel ...

Elezioni europee - la Ue contro Fake news e interferenze della Russia | : Fondi più che raddoppiati e sistema di allerta rapida per la condivisione di informazioni e allarmi su campagne di disinformazione. "Russia prima fonte di interferenza, spende 1,1 miliardi l'anno", è ...

Fake news - Ansip : "Russia maggiore fonte disinformazione in Europa - usata per indebolire occidente" : 'La disinformazione non è una novità. E' stata un'arma di influenza politica per molti secoli. Ma in questo secolo è cambiata la velocità, l'aggressività e la facilità con cui si diffonde. Da quando è ...

Elezioni europee - l'Ue lancia il Piano d'azione contro le Fake news - : Fondi più che raddoppiati e sistema di allerta rapida per la condivisione di informazioni e allarmi su campagne di disinformazione. "Russia prima fonte di interferenza, spende 1,1 miliardi l'anno", è ...

Clima : il premio Best Climate Solutions alla lotta alle Fake news e catastrofismi : Competente, approfondita, equilibrata, che combatte fake news e catastrofismi: questi i punti di forza del miglior progetto di comunicazione in tema di cambiamenti Climatici, che hanno fatto vincere al network internazionale di presentatori meteo ClimaTE WITHOUT BORDERS il premio Best Climate Solutions 2018, co-prodotto da Fondazione CMCC – Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici e Festival per la Terra. Premiati a Venezia, nel ...

Ruocco : Messaggero lancia Fake news su buche e scuole : Roma – “Da piu’ di un secolo ‘Il Messaggero’ gode di tanta di quella stima e considerazione dai lettori da essersi meritato un secondo nome, con cui e’ piu’ conosciuto tra i romani: ‘Il Menzognero’. Fedele alla linea editoriale ha lanciato la sua fake news quotidiana: ‘buche e scuole, i Cinquestelle bocciano i fondi extra per Roma’”. “Si’ e’ vero, non ...

In India arriva il primo spot contro le Fake news su WhatsApp : Sta andando in onda in India il primo spot commerciale che mette in guardia dal fenomeno delle fake news che imperversano su WhatsApp. L'articolo In India arriva il primo spot contro le fake news su WhatsApp proviene da TuttoAndroid.

Lotta alle Fake news elettorali : Il picco di fake news nel nostro Paese è stato toccato durante le elezioni del 4 marzo 2018, quando si è definitivamente preso atto dell'inadeguatezza della normativa sulla par condicio, datata 2000 e modellata su un sistema mediatico tradizionale che considerava marginale la Rete e centrale il mezzo radiotelevisivo.I tweet o i post propagandistici ed elettorali sui social, privi di qualsiasi disciplina legislativa, influenzano in ...

Le liti tra Meghan e Kate? Per Kensington Palace sono solo Fake news : William e Kate sono più attenti all'etichettaI modi di comunicare di Harry e Meghan sono meno formaliWilliam e Kate hanno gli occhi puntati addossoWilliam e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William ...