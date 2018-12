Colpisce ripetutamente il figlio disabile e lo uccide | fermato il padre È successo nel

huffingtonpost

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Ha ucciso ilcolpendolo, forse con un bastone. La tragedia oggi pomeriggio a Saluzzo, nel Cuneese, dove l'anzianoviveva con la vittima. Sul posto stanno intervenendo i carabinieri e la polizia municipale, che stanno ricostruendo i motivi del gesto. L'anzianoè statoLa tragedia in via Macallè, nel centro storico di Saluzzo. La vittima è Luca Cadorin, 41 anni, che viveva cole con la madre. Una famiglia molto conosciuta in città, dove per anni aveva gestito un mobilificio.Soltanto tre anni fa la famiglia aveva vissuto un altra tragedia: il fratello della vittima era morto d'infarto, mentre si trovava a Venezia per il matrimonio di un amico.