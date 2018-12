Si riaccende la ruspa Tutto pronto per il maxi-sgombero dell' Ex Penicillina a Roma

huffingtonpost

(Di domenica 9 dicembre 2018) Manca poco. Annunciato a più riprese e di fatto già avviato da qualche giorno con l'arrivoe ruspe che hanno ripulito le aree antistanti l'edificio, lunedì mattina lo'ex, sulla Tiburtina, sarà portato a termine.L'operazione, voluta dal Ministro'interno, Matteo Salvini, richiesta a più riprese da CasaPound e preparata nel dettaglio - per questioni di ordine pubblico sono state disposte deviazioni del traffico per auto e bus - da Questura, Prefettura e Campidoglio, dovrebbe cominciare all'alba e concludersi quando l'ex fabbrica farmaceutica, chiusa dagli anni '90, più volte occupata, sarà di nuovo vuota. Prosegue, dunque, il piano sgomberi nella Capitale, ma in tanti si chiedono se questo intervento, da più parti definito "un'operazione mediatica", risolverà realmente l'emergenza, sociale e ...