Tragedia in discoteca | 6 morti e oltre 60 feriti | 7 gravi

Tragedia Corinaldo - trovato spray al peperoncino nella discoteca : Una bomboletta di spray al peperoncino è stata trovata sul pavimento della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo: non è ancora detto che si tratti del prodotto utilizzato quando si è scatenato il panico che ha poi causato la Tragedia.Continua a leggere

Lo spray e la calca impazzita : 6 morti e 7 in coma |Trovata una bomboletta dentro la discoteca |Ancona - Tragedia al concerto di Sfera Ebbasta | Foto : Le vittime sono cinque minorenni: due ragazzi e tre ragazze. Deceduta anche una madre che era lì per accompagnare la figlia.

Tragedia discoteca : una minorenne avrebbe utilizzato lo spray al peperoncino - l’accusa sarebbe di omicidio preterintenzionale : La Procura della Repubblica di Ancona sta indagando per individuare chi ha spruzzato la spray urticante che ha scatenato il panico nella discoteca “Lanterna azzurra“, nell’anconetano, e per cercare capire quante persone erano effettivamente dentro la sala rispetto ai 1.400 biglietti venduti per una capienza massima autorizzata di 871 persone. A perdere la vita, la notte scorsa, sono state sei persone, cinque minorenni e una ...

Tragedia in discoteca - le storie delle vittime : E soprattutto vuole manifestare la propria vicinanza ai famigliari , mamma, papà e sorella, per la scomparsa di Daniele Pongetti, a cui noi tutti abbiamo sempre voluto un mondo di bene. Riposa in ...

Tragedia discoteca : una minorenne avrebbe utilizzato lo spray al peperoncino - l’accusa è di omicidio preterintenzionale : La Procura della Repubblica di Ancona sta indagando per individuare chi ha spruzzato la spray urticante che ha scatenato il panico nella discoteca “Lanterna azzurra“, nell’anconetano, e per cercare capire quante persone erano effettivamente dentro la sala rispetto ai 1.400 biglietti venduti per una capienza massima autorizzata di 871 persone. A perdere la vita, la notte scorsa, sono state sei persone, cinque minorenni e una ...

Tragedia discoteca - il fratello di una ragazza ferita : “Avevo avvisato mia sorella che sarebbe potute succedere - non è la prima volta al concerto di Sfera” : “Non credo sia stata una bravata, quella dello spray al peperoncino, sono tre volte che succede ai concerti di Sfera, lo scorso anno al Mamamia e poi anche a Rimini. Credo sia qualcuno che vuole fare un dispetto a lui“. Amos, 21 anni, è il fratello di una 15enne rimasta ferita nella calca che ha causato una vera e propria Tragedia nella discoteca La Lanterna Azzurra di Corinaldo. La ragazza si trova ora ricoverata all’ospedale ...

Tragedia Corinaldo - i sigilli alla discoteca "Lanterna azzurra". FOTO : Tragedia Corinaldo, i sigilli alla discoteca "Lanterna azzurra". FOTO Nella Tragedia sono morte sei persone e alcune decine sono rimaste ferite. L'incidente è stato provocato dal crollo di una parte della struttura all'esterno di una delle tre porte di sicurezza del locale Parole chiave: ...

Tragedia discoteca - il fratello di una ragazza ferita : “Aveva avvisato mia sorella che sarebbe successo - non è la prima volta al concerto di Sfera” : “Non credo sia stata una bravata, quella dello spray al peperoncino, sono tre volte che succede ai concerti di Sfera, lo scorso anno al Mamamia e poi anche a Rimini. Credo sia qualcuno che vuole fare un dispetto a lui“. Amos, 21 anni, è il fratello di una 15enne rimasta ferita nella calca che ha causato una vera e propria Tragedia nella discoteca La Lanterna Azzurra di Corinaldo. La ragazza si trova ora ricoverata all’ospedale ...

Tragedia in discoteca - le indagini 'Venduti 1.400 biglietti per 469 posti - morti per il cedimento delle balaustre' : Cronaca Panico in discoteca a Corinaldo per spray urticante: 6 morti nella calca al concerto del rapper Sfera Ebbasta di ALBERTO CUSTODERO

Tragedia della discoteca : Salvini arriva a Corinaldo : Il ministro dell'Interno Salvini è arrivato a Corinaldo, sul luogo della Tragedia che è costata la vita a cinque ragazzini e una mamma. Salvini è entrato all'interno della discoteca Lanterna azzurra ...

Tragedia in discoteca ad Ancona : i nomi delle vittime : Sono stati resi noti i nomi delle vittime della Tragedia avvenuta la notte scorsa in un discoteca ad Ancona. Indagini in corso per l'accaduto.

Ancona - Tragedia in discoteca : 6 morti al concerto di Sfera Ebbasta : Ancona, tragedia in discoteca: 6 morti al concerto di Sfera Ebbasta Alla Lanterna Azzurra hanno perso la vita 5 minorenni e una madre che accompagnava la figlia. Conte e Salvini ad Ancona. Il ministro parla di "mix di incoscienza e avidità". Il premier: "Venduti 1400 biglietti, ma era aperta solo una sala con capienza ...

Tragedia in discoteca - muoiono cinque ragazzi e una mamma : Roma, 8 dic., askanews, - Tragedia in discoteca, nell'entroterra di Ancona. Forse per uno spray al peperoncino, secondo alcune testimonianze, e si è scatenato il panico in una discoteca a Corinaldo. ...

Tragedia in discoteca a Corinaldo : Eleonora lascia 4 figli : lascia 4 figli, tra cui la ragazza undicenne che aveva accompagnato alla Lanterna di Corinaldo, e che si e’ salvata Eleonora Girolimini, una delle vittime della Tragedia avvenuta in occasione del concerto di Sfera Ebbasta. figlia di un noto ristoratore della citta’ e piuttosto conosciuta a Senigallia dove vive la famiglia. Il padre gestisce infatti un locale, noto soprattutto negli anni ’80 sul lungomare. Proclamato il lutto ...