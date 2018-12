Silvia Romano | arrestato in Kenya un ufficiale coinvolto nel rapimento

Silvia Romano - la banda dei rapitori si sarebbe persa nella foresta sulla via della Somalia : Si complicano i piani dei rapitori di Silvia Romano che si sarebbero inoltrati in una vasta zona di foresta e savana verso la Somalia in cui è molto difficile muoversi.Continua a leggere

Silvia Romano - polizia interroga 3 persone : cercavano di rifornire i rapitori : Un'altra traccia, sottile, in una vicenda che non accenna a districarsi. La polizia kenyota ha comunicato di aver interrogato questa mattina tre persone, sospettate di essere in contatto coi rapitori ...

Silvia Costanza Romano : cadono tutte le certezze sulla sua sorte - si prega per lei : Si spera e si prega per Silvia Costanza Romano (23 anni) la ragazza rapita in Kenya, dove stava lavorando per una realtà che aiuta i bambini orfani del luogo. La comunità protestante e musulmana di Malindi di sono riunite in preghiera per chiedere la liberazione della giovane di cui non si sa più nulla da 13 giorni. L'Imam di Malindi ha pregato Dio, affinché Egli possa muovere i cuori dei rapitori. Due religioni che si abbracciano e si uniscono ...

Silvia Romano - il ministro degli Esteri Moavero : "L'Italia attende una rapida liberazione" : Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Enzo Moavero Milanesi, ha ricevuto oggi alla Farnesina il Vice Presidente della Repubblica del Kenya, William Ruto. Al rappresentante keniano, incontrato a quattr'occhi, il ministro ha confermato "la forte aspettativa italiana al massimo e solerte impegno in vista della rapida liberazione di Silvia Romano, sottolineando quanto l'Italia tenga all'attenta tutela della sua ...

La volontaria dell'anno : "Critiche su Silvia Romano? Troppi stereotipi" : Ha 26 anni Sanda Vantoni . E proprio come Silvia Romano , rapita in Kenya, ha l'Africa nel cuore. Tutte e due giovani volontarie, tutte e due con il sorriso sempre pronto, in ascolto e in aiuto dei ...

Silvia Romano e la logica del ‘non con i miei soldi’ : Nella vicenda umana di Silvia Romano, cooperatrice sequestrata in Kenya, emerge come un gran numero di commentatori, su questo e altri blog, ritengano sbagliato che la collettività si debba accollare l’onere economico di eventuali riscatti o interventi per liberarla. Si afferma che lei sarebbe stata poco avveduta nel recarsi in territori ostili in cui il controllo delle autorità è scarso. Insomma si richiama il senso della responsabilità ...

Silvia Romano - cala l’ottimismo : l’area di ricerca è troppo vasta e impenetrabile : Preoccupa il silenzio dei rapitori che avrebbero trovato riparo nelle comunità locali in una zona particolarmente impervia. Il rischio è che la cooperante italiana possa essere stata venduta a bande somale vicine agli estremisti di Al Shabaab. Per la famiglia e gli amici sono ore di angoscia.Continua a leggere

Silvia Romano - l'italiana rapita in Kenya costretta a indossare il burqa per non essere riconosciuta : Silvia Romano, la volontaria italiana rapita in Kenya nove giorni fa, «è stata costretta a indossare un niqab» che lascia scoperti solo gli occhi, e i rapitori «le mettono...

Silvia Romano è ancora viva ed è nella foresta : costretta a indossare burqa : Ad ormai nove giorni dal sequestro, Silvia Romano sarebbe ancora nella foresta a nord di Malindi, i rapitori appaiono «circondati» e gli inquirenti keniani escludono possano avanzare...

Kenya : Comune Milano - all'ingresso il totem 'Silvia Romano libera' : Milano, 29 nov. (AdnKronos) - "Silvia Romano libera". È l'auspicio del Consiglio comunale di Milano che, per decisione dell'Ufficio di Presidenza, ha disposto l'esposizione all'ingresso di Palazzo Marino di un totem dedicato alla giovane milanese rapita in Kenya. "Un messaggio di vicinanza e di soli

Silvia Romano rapita in Kenya : “Costretta a indossare il niqab per non essere riconosciuta” : Novità sul rapimento di Silvia Romano, la volontaria milanese di 23 anni sequestrata in Kenya lo scorso 20 novembre: fonti locali avrebbero riferito all'Ansa che la ragazza "è costretta ad indossare il niqab per nascondersi. Per lo stesso motivo le coprono con il fango il viso e le mani e le hanno tagliato le treccine". Le ricerche proseguono.Continua a leggere

