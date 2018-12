Ecco qual è la strategia di Putin per provare a isolare l' Ucraina

Dieta - le regole per non ingrassare a Natale : Ecco quali : Natale è alle porte e come ogni anno oltre ai regali ci dona anche qualche chilo in più che poi si fatica a perdere. ecco le regole per non ingrassare

Aruba e i suoi fenicotteri : meraviglia o orrore? Ecco cosa subiscono questi animali per un selfie (e qualche dollaro) in più : Aruba, paradisiaca isola caraibica conosciuta anche come ‘isola del Rinascimento‘, è considerata la patria dei fenicotteri: meravigliosi esemplari rosa girano indisturbati per le spiagge dell’isola lasciando i turisti a bocca aperta e ‘prestandosi’ a foto artistiche e selfie. O almeno questo si evince dalle foto postate sui social. Ma gli animali sono davvero così contenti di queste attenzioni e di questo turismo ...

WhatsApp smette di funzionare dal 2019 su alcuni smartphone : Ecco quali : L'app di messaggistica più famosa al mondo, di proprietà dell'altro colosso Facebook, infatti smetterà di funzionare con i cellulari più datati e questa decisione era stata già presa nello scorso ...

Probabili formazioni Serie A/ Ecco i diffidati - 9 gli squalificati : scelte degli allenatori - 15giornata - - IlSussidiario.net : Probabili formazioni Serie A: le mosse degli allenatori in vista delle partite della 15giornata di campionato. Le scelte, i moduli e i dubbi.

Il Segreto anticipazioni : SAUL È VIVO e impedisce un omicidio - Ecco quale : SAUL Ortega (Ruben Bernal) uscirà momentaneamente di scena negli episodi de Il Segreto in onda la prossima settimana su Canale 5: com’è già noto, Prudencio (Josè Milan) fingerà di voler aiutare il fratello ad evadere dal carcere e lo attirerà in una vera e propria trappola mortale. Il Segreto anticipazioni: PRUDENCIO aiuta SAUL a fuggire dal carcere ma… Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che SAUL, una volta che evaderà, ...

Immacolata Concezione : Ecco perché si celebra l’8 Dicembre e qual è il vero significato del dogma : L’8 Dicembre la Chiesa Cattolica ricorda l’Immacolata Concezione: il dogma fu reso esecutivo con la bolla “Ineffabilis Deus”, promulgata da Pio IX l’8 Dicembre 1854, che recita: “La beatissima Vergine Maria, sin dal primo istante del suo concepimento, per singolare grazia e privilegio di Dio e in vista dei meriti di Gesù Cristo, fu preservata immune da ogni macchia di peccato originale”. Un primo passo concreto per rendere la festa ...

L’Intelligenza Artificiale supera l’uomo : Ecco AlphaZero - il nuovo programma che batte qualsiasi essere umano in tutti i giochi : Si chiama AlphaZero ed è un programma di Intelligenza Artificiale per computer che è in grado di battere gli esseri umani in tutti i giochi da tavolo, compresi anche quelli più difficili e che richiedono ragionamento e previsioni, come gli scacchi, Go e shogi, ovvero gli scacchi giapponesi. Il programma, realizzato dall’azienda inglese DeepMind è stato descritto in un articolo pubblicato sulla rivista Science: è in grado di imparare da ...

Riforma sul Sostegno - ultime notizie : Giuliano annuncia modifiche - Ecco quali : ultime notizie 5 dicembre 2018 sulla Riforma sul Sostegno – Il Miur, con in testa il sottosegretario Salvatore Giuliano, preannunciano modifiche sostanziali al Dlgs 66/17. L’intenzione del Ministero della Pubblica istruzione riguarderebbe il depotenziamento, fino alla sua completa estromissione dei Gruppi territoriali di l’inclusione (GIT), dalle competenze riguardanti le proposte delle ore di Sostegno da assegnare agli alunni ...

Qualcomm lancia Snapdragon 855 : il 5G è pronto - Ecco come sarà : ... assieme a un ecosistema ricchissimo di partner, ci permetterà di rivoluzionare non solo il mondo delle telecomunicazioni». Rispetto alla generazione dell'anno scorso, lo Snapdragon 845, che era ...

Paolo Fox oroscopo - cosa accadrà nel 2019? Ecco quali saranno i segni meno fortunati : Con dicembre arriva l'immancabile libro di Paolo Fox, in cui mette in guardia i vari segni zodiacali su cosa aspettarsi dall'anno nuovo. Chi di voi, anche se non del tutto 'credente', non ha mai dato ...

Ragusa - nuovi orari al settore Tributi : Ecco quali : nuovi orari al settore Tributi del Comune di Ragusa. Da lunedì 10 dicembre gli uffici saranno aperti il lunedì, mercoledì e venerdì nei seguenti orari

Nazionale - Euro 2020 : Ecco il calendario delle qualificazioni : Il percorso delle qualificazioni a Euro 2020 comincerà a marzo per l’Italia di Roberto Mancini, che è stata sorteggiata nel girone J insieme con Bosnia, Finlandia, Grecia, Liechtenstein e Armenia. Gli azzurri esordiranno in casa con la Finlandia, il 23 marzo e il 26 ospiteranno il Liechtenstein. L’8 giugno, trasferta in Grecia e l’11 nuova partita in casa, stavolta con la Bosnia. Il 5 settembre, la prima partita con ...

Euro2020 : Italia - Ecco il girone di qualificazione. Occhio alla Bosnia : Al Convention Centre di Dublino è andato in scena il sorteggio per i gironi di qualificazione per Euro2020. Per l'Italia di Roberto Mancini, inserita in prima fascia, evitati gli spauracchi Germania, ...

Amadeus e Milly Carlucci contro Maria De Filippi : Ecco quale sarà la sfida del sabato sera : La fine dell'anno sta arrivando e con essa ance il cambio dei palinsesti. Cosa accadrà nel prime time del sabato sera? Se Canale 5 ha confermato il ritorno di Queen Mary con una nuova...