Bagno di folla e Tricolori per Salvini | ' Daremo il sangue per una nuova comunità europea'

Sharon Stone a Roma : Bagno di folla in via del Babuino : L'attrice Sharon Stone premiata a Roma con la Medaglia d'Oro al Merito della Croce Rossa per il suo impegno in campo umanitario e sociale. Prima di partecipare alla cerimonia è andata a fare shopping ...

Sharon Stone fa shopping è Bagno di folla in Centro : Elegante, bella, sorridente, una star. Sharon Stone a via del Babuino a fare shopping viene circondata da fan e ammiratori. Intorno a lei un cielo di smartphone, qualcuno dice: sei bellissima. L'...

Salerno - luci d'artista senza De Luca e senza il tradizionale Bagno di folla : Dopo 13 anni, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, diserta l'inaugurazione della nuova edizione di luci d'artista impossibilitato a partecipare perché impegnato ai...

Salvini a Garbagnate : un Bagno di folla IL VIDEO : Salvini a Garbagnate su migranti, Europa ed economia Un vero bagno di folla per il ministro degli Interni, Matteo Salvini , che stasera, domenica 28 ottobre, è arrivato alla festa della Lega a Garbagnate Milanese. Il leader del Carroccio ha ...

Bagno di folla per Asia Argento e Manuel Agnelli a Roma - arriva la rivincita dopo l’esclusione da X Factor 12 : Asia Argento e Manuel Agnelli a Roma mettono in pratica una piccola reunion dei giudici di X Factor 12 dopo l'esclusione dell'attrice 43enne a seguito dello scandalo Jimmy Bennett. La vera protagonista del red carpet di Roma è davvero Asia Argento, che solleva le braccia al cielo mimando Braccio di ferro in segno di forza. Una rivincita, per l'attrice, dal momento che il pubblico ha dimostrato di gradire in maniera particolare la sua ...

Bagno di folla alla Feltrinelli di Palermo per Malika Ayane : I fans siciliani, in attesa delle due date del tour in programma a gennaio a Catania e Palermo, hanno ascoltato

Seconda giornata di Italia a 5 stelle - Bagno di folla per Di Maio : Roma, 21 ott., askanews, - Al via al Circo Massimo la Seconda giornata di Italia a 5 stelle, la tradizionale kermesse del Movimento guidato da Luigi Di Maio. Il vicepresidente del Consiglio si concede ...

"Gigi - dammi una manina" - Bagno di folla a Italia 5 Stelle : bagno di folla per il vicepremier Luigi Di Maio , appena arrivato al Circo Massimo per la giornata conclusiva di Italia 5 Stelle , la tradizionale kermesse grillina. Applausi e selfie per il capo ...

Napoli - Bagno di folla per Ancelotti : «Qui sto da Dio - non ho problemi» : Serata di presentazione a Napoli per Carlo Ancelotti. L?allenatore azzurro è intervenuto alla prima napoletana del libro di Alessandro Alciato ?Demoni?. «Le luci della...

Silvio Berlusconi riparte dal Monza - prima il discorso negli spogliatoi poi il Bagno di folla in tribuna : “Sono emozionato” : Silvio Berlusconi riparte dal calcio. A Monza, in occasione del match contro la Triestina (terminato 1 a 1), non si è fatto mancare l’occasione di un’incursione negli spogliatoi per un discorso motivazionale: “Per quanto riguarda l’immediato, sono qui a vedere la prima partita. Non vi nascondo che sono un po’ emozionato. E a voi dico: ‘Mi raccomando’. Io avevo alcune frasi che dicevo qualche volta ai miei ...

Silvio Berlusconi riparte dal Monza - prima il discorso negli spogliatoi poi il Bagno di folla in tribuna : Silvio Berlusconi riparte dal calcio. A Monza, in occasione del match contro la Triestina (terminato 1 a 1), non si è fatto mancare l’occasione di un’incursione negli spogliatoi per un discorso motivazionale: “Per quanto riguarda l’immediato, sono qui a vedere la prima partita. Non vi nascondo che sono un po’ emozionato. E a voi dico: ‘Mi raccomando’. Io avevo alcune frasi che dicevo qualche volta ai miei ...

Bagno di folla per Zingaretti : 'Un movimento di resistenza per mandare a casa Lega e M5S' : Nella giornata di sabato c'è stato un incontro con gli amministratori locali provenienti da tutta Italia, mentre nel pomeriggio ci sono stati una serie di incontri tematici, tra cui economia, ...

Bagno di folla per Zingaretti : 'Un movimento di resistenza per mandare a casa Lega e M5S' : Si è svolta in questo weekend del 13 e 14 ottobre a Roma presso la Ex Dogana a San Lorenzo la kermesse Politica Piazza Grande lanciata da Nicola Zingaretti in occasione della propria candidatura a segretario del PD [VIDEO]. Un'iniziativa a cui hanno partecipato migliaia di persone, non solo del Pd. Complessivamente ci sono state oltre 3.200 adesioni, con in particolare 600 tra sindaci e amministratori locali, ma anche centinaia di persone che ...

Pedofilo con una bambina di 6 anni nel Bagno del ristorante : era nudo. Linciato dalla folla : Un Pedofilo trovato nudo nel bagno di un ristorante in compagnia di una bambina di sei anni. L'uomo è accusato di aver abusato della piccola mentre erano chiusi in bagno in un ristorante...