Ancona | tragedia in discoteca | 6 morti al concerto di Sfera Ebbasta

Lo spray - il panico - la calca impazzita : 6 morti | Ancona - tragedia al concerto di Sfera Ebbasta | Foto : Le vittime sono cinque minorenni: due ragazzi e tre ragazze. Deceduta anche una madre che era lì per accompagnare la figlia.

Tragedia ad Ancona - il pm : 'Venduti 1400 biglietti - capienza discoteca circa 800 posti' : Per la morte di sei persone durante il concerto di Sfera Ebbasta alla Lanterna azzurra di Corinaldo si indaga per omicidio colposo plurimo. Locale sotto sequestro

Eleonora - la donna vittima della tragedia di Ancona - lascia 4 figli. La sua bimba di 11 anni si è salvata : lascia 4 figli, tra cui la ragazza undicenne che aveva accompagnato alla Lanterna di Corinaldo e che si è salvata, Eleonora Girolimini, una delle 6 vittime della tragedia avvenuta in occasione del concerto di Sfera Ebbasta. Figlia di un noto ristoratore della città e piuttosto conosciuta a Senigallia dove vive la famiglia. Il padre gestisce infatti un locale, noto soprattutto negli anni '80 sul lungomare.Mentre gli inquirenti ...

Tragedia di Ancona - l'appello di Assomusica : Ancona A seguito della Tragedia che ha colpito ieri notte Ancona , Vincenzo Spera , Presidente di Assomusica, l'Associazione Italiana degli organizzatori e produttori di Spettacoli Musica dal vivo, rivolge un accorato appello volto a sensibilizzare l'opinione pubblica. «Un grave lutto ha colpito il mondo dello spettacolo» , dichiara il Presidente Spera. «La Tragedia ...

Sfera Ebbasta annulla gli in store dopo la tragedia di Ancona : 'Fermatevi a riflettere' : Ieri sera poco dopo la mezzanotte sei persone sono decedute in un locale nelle vicinanze di Ancona, che a breve avrebbe ospitato un concerto di Sfera Ebbasta. Pochi minuti prima del previsto ingresso sul palco del rapper l'aria nella discoteca ha iniziato a permearsi di un odore acre, causato dall'ormai riconoscibile spray al peperoncino, che qualcuno ha spruzzato sotto al palco. Il panico della folla e il fuggi fuggi generale hanno determinato ...

Tragedia di Corinaldo - Ancona : corpi stesi a terra e genitori in lacrime : Un'immane Tragedia quella che ha colpito stanotte le famiglie dei ragazzi vittime di una strage in una discoteca di Corinaldo, il Lanterna Azzurra Clubbing, in provincia di Ancona. Per ora le vittime sono sei, tra cui una mamma,ma ci sono ancora quasi 60 feriti di cui otto ragazzi tra i 14 ed i 23 anni in gravissime condizioni. Non sono ancora chiare le cause del panico che ha causato la fuga di massa dei partecipanti alla serata, conclusasi con ...

Ancona - questore dopo la tragedia di Corinaldo : “Ho visto ragazzi coperti da un lenzuolo - ho il cuore spezzato” : “tragedia che ci ha colpito a tutti, quando si vedono giovani fuori da una discoteca coperti da un lenzuolo bianco è difficile da dimenticare, ho il cuore spezzato“. Lo ha detto il questore di Ancona Oreste Capocasa ai microfoni di E’Tv Marche fuori dal locale Lanterna azzurra di Corinaldo, dove nella notte sono morte 6 persone L'articolo Ancona, questore dopo la tragedia di Corinaldo: “Ho visto ragazzi coperti da un ...

Ancona - nel pomeriggio Salvini sul posto della tragedia : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Tragedia al concerto di Sfera Ebbasta - le prime commoventi parole del trapper dopo la strage di Ancona [FOTO] : Sfera Ebbasta rompe il silenzio: le prime parole del trapper dopo la Tragedia consumatasi questa notte alla discoteca ‘Laterna Azzurra’ di Corinaldo dove si sarebbe dovuto tenere il suo live Un concerto di Sfera Ebbasta si è trasformato in un incubo per migliaia di ragazzini questa notte ad Ancora. I fan del trapper più famoso del momento si sono precipitati nella discoteca ‘Lanterna Azzurra’ di Corinaldo per ...

Tragedia ad Ancona - Sfera Ebbasta su Instagram : “Sono addolorato. Cancello impegni promozionali dei prossimi giorni” : A dieci ore dalla Tragedia Sfera Ebbasta interviene sulla Tragedia del Lanterna azzurra di Corinaldo, dove durante un suo concerto sei persone sono rimaste uccise, schiacciate dalla calca dopo che all’interno della discoteca si era scatenato il panico. “Sono profondamente addolorato per quello che è successo ieri sera a Corinaldo”, scrive su Instagram. “Per quanto a poco possa servire, il mio affetto e il mio sostegno ...

Tragedia in discoteca ad Ancona - Salvini : «Non è stata una fatalità - c'era più gente del consentito». Il premier Conte va dai feriti : una Tragedia che lascia impietriti, non si può morire così»: queste le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sul gravissimo incidente in una discoteca in provincia di Ancona. «È ...

Ancona - tragedia in discoteca al concerto di Sfera Ebbasta : i soccorsi sul posto : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Il messaggio di Sfera Ebbasta per le vittime della tragedia di Ancona : "Profondamente addolorato" : "Sono profondamente addolorato per quello che è successo ieri sera a Corinaldo". Così in una storia su Instagram il rapper Sfera Ebbasta in merito alla tragedia costata la vita a 6 persone durante un suo concerto in provincia di Ancona. "Per quanto a poco possa servire, il mio affetto e il mio sostegno vanno alle famiglie delle vittime e a quelle dei feriti e proprio per rispetto di questi ultimi tutti gli impegni promozionali e ...

Ancona - la notizia della tragedia sui siti di tutto il mondo. La politica si ferma : Minuto di silenzio alla Camera. Messaggi di cordoglio da parte di tutti, da Salvini a Di Maio, da Martina a Meloni a Gelmini