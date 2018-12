Polemiche per la Normale al sud | l' ira di Barone | Il sindaco di Pisa sbaglia

Clima - COP24 : Polemiche per le parole del presidente Duda - “non possiamo rinunciare al carbone” : Ieri a Katowice, in occasione della prima giornata della COP24, il presidente polacco Andrzej Duda ha dichiarato in occasione di una conferenza stampa che il suo Paese “non può rinunciare al carbone“, una materia prima “strategica” che ne garantisce “la sovranità energetica“. La Polonia si affida ancora al carbone per l’80% del suo fabbisogno energetico, e prevede di scendere al 50% entro il 2030. Il ...

Amici diventa Amici Vip? Polemiche per l'entrata di Alberto Urso : cosa ha già fatto in passato : FUNWEEK.IT - Sabato 1 dicembre Maria De Filippi ha formato la classe di Amici 18, ma non è mancato un colpo di scena che ha fatto tremare i ballerini e i cantanti che hanno faticosamente...

Amici diventa Amici Vip? Polemiche per l'entrata di Alberto Urso : cosa ha già fatto in passato : Sabato 1 dicembre Maria De Filippi ha formato la classe di Amici 18, ma non è mancato un colpo di scena che ha fatto tremare i ballerini e i cantanti che hanno faticosamente conquistato un banco. ...

Roma-Inter - Mancini sul rigore di Zaniolo : “andava usato il Var per non creare Polemiche” : Roberto Mancini ha parlato del tanto discusso rigore non assegnato alla Roma per atterramento di Zaniolo in area interista “Ero contrario al Var, però ora posso dire che aiuta gli arbitri ed essendoci va usato quasi sempre perché comunque ieri ho visto la Roma, il momento del rigore su Zaniolo: l’arbitro poteva avere difficoltà a vedere perché aveva davanti due giocatori. Penso che il Var vada usato per avere meno problemi e ...

Serie A - gol e Polemiche tra Roma e Inter : 2-2 - il punto che brucia per entrambe : Roma-Inter 2-2 nel posticipo serale della 14/a giornata di Serie A. Nerazzurri in vantaggio con Keita al 37'. Nella ripresa il provvisorio pareggio dei giallorossi con Under, 52',. Inter ancora avanti ...

Centro per l'infanzia No Vax - Polemiche nel Riminese : Sono in corso verifiche, in Valmarecchia nell'entroterra Riminese, su un Centro per l'infanzia 'no vax' gestito da privati tramite una associazione che da anni organizza anche centri estivi. A ...

Rami Malek difende il film Bohemian Rhapsody dalle Polemiche : “Per celebrare Freddie Mercury non bastano due ore” : Alle polemiche suscitate dal film Bohemian Rhapsody dopo l'arrivo nelle sale in tutto il mondo, dal 29 novembre anche in Italia, ha voluto replicare il protagonista Rami Malek. Ispiratissimo nel ruolo di Freddie Mercury, l'ex star di Mr. Robot qui trasformatasi in leggendaria rockstar, Malek è convinto di aver fatto un buon lavoro insieme ai Queen, che hanno scritto e prodotto musicalmente il film diretto da Bryan Singer. Ma la critica ...

Ridicoli risarcimenti in Fallout 76 per placare le Polemiche sulla Power Armor Edition : Fallout 76 è finito al centro di nuove polemiche a causa della Collector’s Edition. Dopo le scuse di Bethesda continuano ad arrivare nuovi problemi, come se non bastassero quelli riferiti ai bug che stanno infestando il gioco. Questa volta i giocatori hanno fatto sapere che la borsa che si trova all'interno della Power Armor Edition di Fallout 76 è in nylon: la cosa ha scatenato le proteste degli utenti, anche perché ritengono che la ricompensa ...

Dna modificato in Cina : 'Seconda gravidanza in corso'/ Esperimento verrà sospeso dopo le Polemiche - IlSussidiario.net : Dna modificato in Cina: 'Seconda gravidanza in corso'. Ultime notizie, Esperimento verrà sospeso dopo le polemiche: ricercatore 'fiero'

Ottimo esordio per L’Amica Geniale tra neorealismo e Polemiche : cosa è andato storto nella prima puntata? : Ottimo esordio per L'Amica Geniale che con la sua prima puntata conquista gli ascolti confermando ogni pronostico della vigilia e non solo. Sin da quando i primi due episodi sono stati accolti con successo al Festival del Cinema di Venezia tutti sapevano che la serie sarebbe stato un successo e la conferma è arrivata proprio quando migliaia di italiani sono andati a vederla al cinema i primi di ottobre. Da allora è iniziata una spasmodica attesa ...

Cesena - torna il circo e le Polemiche - ma stavolta i permessi sono in regola : ... nella convinzione che 'non sia eticamente accettabile l'immotivata violenza fisica e psicologica' a cui sarebbero sottoposti gli animali usati per gli spettacoli. Il tutto per un 'discutibile svago ...

Pelonzi-Baglio-Zannola : Raggi crea Polemiche per coprire magagne : Roma – “Raggi e’ brava a nascondere la polvere sotto il tappeto e a coprire le magagne della sua gestione amministrativa con polemiche create ad arte. Come l’ultima sui rifiuti per la creazione di una discarica da parte di un privato a Pian dell’Olmo. La situazione e’ al limite dell’emergenza da troppo tempo, nella piu’ completa paralisi dell’azienda dei rifiuti, grazie alla gestione ...

Polemiche microtransazioni Call of Duty Black Ops 4 : prezzi alti per le skin armi : Call of Duty Black Ops 4 sta avendo i primi problemi con le microtransazioni. Il gioco si ritrova al centro delle Polemiche dopo che gli utenti hanno reso noto che i prezzi delle skin sono troppo cari visto che in alcuni casi superano anche il prezzo dello stesso gioco. In effetti poco dopo il lancio del gioco Activision ha attivato il Mercato Nero. Qui i giocatori hanno la possibilità di acquistare tutti gli oggetti cosmetici e le skin per ...