Nuoto | Cesare Butini | “I Mondiali in vasca corta sono una tappa di avvicinamento alle

Nuoto - Campionati italiani vasca corta 2018 : le voci dei protagonisti da Riccione. Cesare Butini : “L’Italia va in Cina per fare meglio di Windsor” : E’ calato il sipario sull’edizione 2018 degli Assoluti invernali di Nuoto in vasca a Riccione. L’Italia è pronta e va in Cina, per i Mondiali ad Hangzhou (Cina), con ambizioni e prospettive. Questa due giorni romagnola ha confermato che il Bel Paese ha diverse frecce al proprio arco e la crescita riscontrata negli Europei di Glasgow, nella pisCina di 50 metri, può riverberarsi in un contesto più impegnativo come quello della ...

Nuoto - Cesare Butini : “Positivi i rientri di Detti - Martinenghi e Federica Pellegrini. Da sottolineare l’exploit di Erica Musso” : L’edizione 2018 del Trofeo Nico Sapio di Nuoto è ormai alle spalle e la nostra Nazionale è pronta per lanciare il proprio guanto di sfida in vista del Mondiale 2018 in vasca corta ad Hangzhou (Cina), programmato dall’11 al 16 dicembre. Nella piscina di Genova le prestazioni da sottolineare non sono mancate. E’ stato senza dubbio il meeting dei ritorni: Gabriele Detti nei 400 stile libero, autore di uno splendido riscontro su ...