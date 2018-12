Fedez e Chiara Ferragni/ Foto - la coppia nuda su Instagram : semifinale di X Factor al vetriolo con Salmo? - IlSussidiario.net : Fedez e Chiara Ferragni pubblicano su Instagram una Foto senza veli: in poche ore 400 mila like con i fan letteralmente impazziti!

Il documentario Chiara Ferragni è costato più di 400 mila dollari. Due i canali interessati a trasmetterlo. Leggi per scoprirne di più : Che fine ha fatto il documentario sulla vita di Chiara Ferragni? La prima notizia in merito al progetto della fashion blogger risale allo scorso 1° settembre, quando il sito milano Fashion ha scritto sul suo... L'articolo Il documentario Chiara Ferragni è costato più di 400 mila dollari. Due i canali interessati a trasmetterlo. Leggi per scoprirne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Chiara Ferragni - il documentario vuole essere un colossal ma non è stato ancora venduto : Chiara Ferragni Tutti ne parlano, ma per ora non c’è. Il documentario su Chiara Ferragni, infatti, è ancora in corso di realizzazione e, di questo passo, diventerà probabilmente un colossal. Un Ben Hur glitterato, di certo griffatissimo, con la cabina armadio al posto della sala di montaggio. Un po’ di ironia ci sia consentita, visto che per il momento possiamo solo fantasticare sui contenuti, per i quali – stando a quanto si ...

È giunta l’ora di smetterla di dare addosso a Chiara Ferragni come madre : Le persone tendono sempre a ergersi a giudici delle vite degli altri, soprattutto quando pensano di conoscere due o tre cose. Succede in tutti gli ambiti della vita: dalla scelta della facoltà universitaria a quella del partner, al modo di vestire o a quello di tagliare i capelli, ci sarà sempre qualcuno che sospirando dirà “Eh però…”, o peggio ancora “Eh ma io…”. Commenti spesso non richiesti e di cui il mondo farebbe volentieri a meno, ma che ...

Fedez e Chiara Ferragni di nuovo senza veli sul letto - la foto social : Nudi, di nuovo, sui social. Fedez e Chiara Ferragni hanno colpito ancora, pubblicando nella giornata di ieri uno scatto 'intimo' e particolarmente 'bollente', non a caso in grado di rastrellare oltre mezzo milione di like in meno di 17 ore.Nessun commento, da parte dei due 'influencer', bensì un semplice divieto ai minori di 18 anni. Chi possa aver scattato la foto, non è chiaro. C'è chi azzarda il nome di Leone, bimbo nato da pochi mesi, ...

Chiara Ferragni criticata su Instagram 'La mamma di Leone è la tata' e lei sbotta - Video : Chiara Ferragni continua ad essere uno dei personaggi più discussi e commentati sul mondo social. La fashion blogger da oltre 16 milioni di fan su Instagram in queste ore ha dovuto fare i conti con l'attacco da parte di alcuni haters, i quali hanno messo in discussione il suo ruolo di mamma, dopo che la Ferragni aveva postato un Video del suo amato Leone in compagnia della tata che si prende cura di lui durante gli spostamenti e gli impegni dei ...

Fedez e Chiara Ferragni senza veli su Instagram : è polemica (FOTO) : Chiara Ferragni e Fedez: “Foto vietata ai minori di diciotto anni” Fedez è tornato di nuovo a far parlare di se pubblicando sul suo profilo social una foto insieme a Chiara Ferragni. I due innamorati però non hanno caricato una loro foto delle solite, bensì un’immagine che li ritraeva così come mamma li aveva fatti, senza un minimo velo che li copriva. Chiara, distesa sul letto completamente nuda non ha mostrato nulla solo ...