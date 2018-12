Reddito cittadinanza | Renzi | “Pagare la gente per stare sul divano fa arrabbiare gli

Manovra chiusa senza Quota 100 e Reddito cittadinanza : ecco le misure : La Commissione bilancio della Camera chiude i lavori, conclude l’esame e dà il via libera alla Manovra e dà mandato ai relatori Silvana Comaroli e Raphael Raduzzi di riferire sul testo della Legge di bilancio, che arriverà in Aula questa sera alle ore 20. È molto probabile che il Governo porrà la fiducia sul maxi-emendamento. Fiducia che potrebbe arrivare giovedì. Innalzamento dell’utilizzo contante per i turisti, nuovi fondi per le zone del ...

"Con l'Europa tratto io". E Conte rimanda Reddito di cittadinanza e quota 100 : 'Con la commissione devo parlare io. Sono io il presidente del Consiglio. E non ho mai interrotto il dialogo'. Adesso Giuseppe Conte chiede silenzio ai vicepremier e in un colloquio con Repubblica si ...

Reddito di cittadinanza - il piano per sgonfiarlo : maglie più strette - durerà meno : Pronto un piano per sgonfiare il Reddito di cittadinanza, con maglie più strette per ottenerlo e una durata minore. Lo riporta un articolo pubblicato sul quotidiano il Messaggero.Il Reddito, per esempio, verrebbe corrisposto agli aventi diritto per 18 mesi. Al termine di questi verrebbe effettuata una verifica se i requisiti che hanno portato alla concessione del beneficio sussistono ancora. Questo check up comporterebbe uno stop di tre ...

Reddito cittadinanza - per il lavoro tutti a caccia del 'Navigator' di Di Maio : Nelle misure relative al Reddito di cittadinanza, misura bandiera M5S nella manovra, spunta il 'Navigator'. Lo annuncia il ministro del lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio , durante la ...

Perché Reddito di cittadinanza e quota 100 non esistono (per adesso) : Si è concluso l'esame della manovra da parte della Commissione bilancio della Camera. Ma le due misure principali, quota 100...

Manovra - tagli al Reddito di cittadinanza : durerà meno per ridurre i costi : Dopo la Lega sulle pensioni «Quota 100», anche il Movimento Cinque Stelle prova a tagliare i costi della sua proposta bandiera, il reddito di cittadinanza. Allo studio dei tecnici...

Tria : «Dialogo con l’Ue. Valutazioni su “quota 100” e Reddito di cittadinanza» : Il ministro interviene in commissione Bilancio. Il premier Conte: «Stallo sulla manovra? Il mio è un silenzio operoso e virtuoso»

Tria : valutiamo costi di quota 100 e Reddito di cittadinanza - la scelta è politica : «Preferirei che l'economia non andasse in recessione - ha detto - accordo o non accordo con la Ue, non è questo che influenza. Certo che trovarsi in recessione mette punti a favore di un sostegno all'...

Tria : “Dialogo costruttivo con l’Ue. In corso valutazioni su quota 100 e Reddito di cittadinanza” : Polemiche e a tratti momenti di tensione in commissione Bilancio alla Camera prima dell’intervento del ministro dell’Economia Giovanni Tria. Le opposizioni, Pd in testa, hanno infatti evidenziato come l’ordine del giorno ufficiale prevedesse un’audizione del titolare del Tesoro, che implica un dibattito, e non solo un’informativa. Evidente l’irrita...

