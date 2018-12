Sci alpino | Coppa del Mondo Val d’Isere 2018 | l’Italia cerca risposte concrete in

Sci alpino - Coppa Europa Trysil 2018 : Ylva Staalnacke vince lo speciale davanti a Saefvenberg - quarta Lara Della Mea : Doppietta svedese nello speciale di Trysil in Norvegia valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2018/19. La vittoria va, infatti, a Ylva Staalnacke in 1:26.48, con 22 centesimi di vantaggio sulla connazionale Charlotta Saefvenberg, mentre sul podio si classifica la svizzera Charlotte Chable a 52. Si ferma ai piedi del podio la nostra Lara Della Mea a 11 centesimi dalla terza posizione, mentre chiudono quinte e seste le svizzere Lorina Zelger e ...

Sci alpino - Coppa Europa – Peterlini a Trysill per il podio : quinta dopo la prima manche di slalom : Peterlini lotta per il podio a Trysill: quinta a 3 centesimi dal terzo posto dopo la prima manche dello slalom di Coppa Europa La lotta per il podio è apertissima e rientra anche Martina Peterlini. La 21enne atleta delle Fiamme Oro è quinta al termine della prima manche dello slalom di Coppa Europa che si è svolta a Trysill, in Norvegia, dove la forte nevicata del mattino ha costretto gli organizzatori al rinvio della gara al ...

Sci alpino – Quattro italiane nel primo gruppo di superG : le start list aggiornate dopo Lake Louise : start list aggiornate dopo Lake Louise: Quattro azzurre tra le prime dieci del superGigante Quattro italiane nel primo gruppo di superG, una sola (ancora in testa nonostante l’infortunio) in quello di discesa, ovviamente Sofia Goggia. Le start list femminili aggiornate dopo Lake Louise vedono le azzurre Federica Brignone ed Elena Curtoni ancora tra le prime dieci del superGigante, così come la stessa Goggia e la sfortunata ...

Sci alpino - cancellate le gare femminili in Val d'Isere per mancanza di neve : La Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino femminile non farà tappa in Val d'Isere dove erano previste ben tre gare nel weekend del 14-16 dicembre: sulla pista Oreiller-Killy c'è infatti scarsa quantità di neve e ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : le convocate dell’Italia per le gare di St. Moritz. Brignone e Delago cercano conferme : La Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino è pronta per tornare in Europa dopo la trasferta in Nord America, il Circo Bianco al femminile farà tappa a St. Moritz nel weekend dell’8-9 dicembre. Nella splendida località svizzera andranno in scena un superG e il primo slalom parallelo della stagione. L’Italia si presenterà ai cancelletti di partenza particolarmente motivata per la prova veloce, mentre dovremmo riscontrare nei testa a ...

Sci alpino - si avvicina il primo SuperG di Coppa Europa : quattordici le azzurre convocate : Giovedì 6 dicembre ci sarà il primo SuperG di Coppa Europa: convocate quattordici azzurre Via alle gare di velocità in Coppa Europa. Giovedì 6 dicembre si terrà il primo SuperG della stagione a Kvitfjell, in Norvegia, e le azzurre convocate per l’appuntamento dal capo allenatore Matteo Guadagnini, di intesa con il direttore sportivo Massimo Rinaldi, sono quattordici. A parte Asja Zenere, che arriva martedì 4 dicembre con il ...

Sci alpino - Irene Curtoni e Chiara Costazza al lavoro a Pfelders : insieme a loro anche Bassino e Pichler : Una settimana a Pfelders per Irene Curtoni e Chiara Costazza, ci saranno anche Bassino, Pichler e le giovani Raduno a Pfelders per le atlete del gruppo discipline tecniche di Coppa del mondo. Domenica 2 dicembre si sono ritrovate in sette nella località altoatesina insieme al tecnico responsabile Luca Liore e all’allenatore Paolo Deflorian per preparare le prossime gare. Irene Curtoni e Chiara Costazza resteranno fino a sabato 8 ...

Sci alpino - Coppa del Mondo St. Moritz 2018 : programma - orari e tv. Il calendario delle gare del fine settimana : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino torna in Europa, precisamente in Svizzera a St.Moritz. Si comincerà il sabato con un supergigante, mentre domenica spazio allo spettacolo dello slalom parallelo, che vivrà al mattino anche una fase di qualificazione alla gara con un classico slalom speciale. Di seguito il programma completo delle gare di domenica a St.Moritz con gli orari italiani. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Val d’Isere 2018 : programma - orari e tv. Il calendario delle gare del fine settimana : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19 saluta il nord-America e torna in Europa per la tappa francese in Val d’Isére. Gli sciatori, dopo il primo assaggio di velocità tra Lake Louise e Beaver Creek, affilano le armi e gli sci per un fine settimana (8-9 dicembre) dedicato alle prove tecniche. Si incomincerà il sabato con il gigante, mentre la domenica sarà dedicata allo speciale. Si riproporrà, dunque, la “caccia” a Marcel ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : Paris ancora sul podio - la miglior Delago della carriera - bravo Tonetti in gigante : Si è chiusa la parentesi in Nord America per la Coppa del Mondo di sci alpino. Nel lungo fine settimana è arrivato un altro podio azzurro dalla velocità grazie a Dominik Paris, terzo in un pazzo SuperG, che ha visto ben cinque atleti chiudere nei primi tre posti della classifica (tre a pari merito in terza posizone). Per la seconda volta stagionale l’altoatesino sale sul gradino più basso del podio, dopo averlo già fatto a Lake Louise in ...

Sci alpino - Pagelle gigante Beaver Creek e superG Lake Louise : Luitz che sorpresa - Shiffrin fenomenale - Brignone sottotono : Oggi si sono disputate il gigante discesa maschile di Beaver Creek e il superG femminile di Lake Louise, tappe valide per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Di seguito le Pagelle degli atleti che si sono messi maggiormente in luce e degli azzurri di riferimento. gigante MASCHILE Beaver Creek: STEFAN Luitz 10: Si era fermato alla quarta porta della prima manche del gigante di Alta Badia della stagione passata. Il ginocchio faceva male e ...