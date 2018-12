Medicina | nasce il “Centro di ricerca euroasiatico sugli organoidi tumorali”

Medicina : nasce l’Osservatorio Regionale sui disturbi autistici : Ogni anno in Campania nascono 350 bambini con disturbi autistici, in Italia 1 bambino su 150 presenta questa sintomatologia. Proprio per sostenere le famiglie in difficoltà, nasce in Campania il Centro per l’Autismo e l’Osservatorio Regionale per il Monitoraggio dei disturbi dello Spettro Autistico in Campania, diretto da Sergio Canzanella. «Tutti assieme – spiega Canzanella – a partire dalle AA.SS.LL. e dai Comuni, che hanno un ...