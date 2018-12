Chelsea | Sarri blinda Fabregas e David Luiz | ' Leader difficili da sostituire'

corrieredellosport

: Sarri prova a frenare il Milan 'Fabregas? Spero resti' - DonnarummaFans : Sarri prova a frenare il Milan 'Fabregas? Spero resti' -

(Di martedì 4 dicembre 2018) LONDRA - 'e Cesc sono due, penso che sarebbe molto importante per me, per lo staff e anche per i loro compagni se restassero, sarebbe difficiledue giocatori del loro livello e ...