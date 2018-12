Sampdoria | Kownacki piace anche alla Fiorentina

Sampdoria - c'è la fila per Kownacki : spunta anche l'Empoli - la situazione : Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sia il Chievo che la Spal avrebbero chiesto informazioni alla dirigenza di Corte Lambruschini. Attenzione anche al Bologna , che potrebbe ...

Sampdoria - Kownacki avvisa la società : “O gioco o vado via” : È stato una delle sorprese dello scorso campionato quando ha replicato la stagione di Schick dell’anno precedente: Dawid Kownacki , infatti, spesso si è rivelato decisivo partendo dalla panchina. Questo sembrava potergli fare ottenere più spazio nella stagione in corso in cui però ha disputato solo 125 minuti. A tal proposito, l’attaccante ha rilasciato un’intervista a przegladsportowy.pl: “Non ho accumulato ...

Un Talento al Giorno : Dawid Kownacki - forte attaccante della Sampdoria : Dawid Kownacki ha esordito giovanissimo, a soli sedici anni, subentrando a Kasper Hämäläinen il 6 dicembre 2013 nella vittoria per 2-0 contro il Wisla Kraków. Dopo dodici gol nella stagione 2016-2017 (uno con la seconda squadra del Lech Poznan), l’11 luglio 2017 si trasferisce a titolo definitivo alla Sampdoria. Al suo esordio in maglia blucerchiata, in Coppa Italia contro il Foggia il 12 agosto 2017, firma il suo primo gol ufficiale ...