Nuovo trailer di You di Netflix | la serie su amore e stalking con Pen Badgley di Gossip

Rage 2 sarà tra i protagonisti dei The Game Awards 2018 con un Nuovo trailer : L'appuntamento dei The Game Awards ha assunto col tempo un'importanza sempre maggiore, diventando un palcoscenico che accoglie ogni anno importanti anteprime mondiali dei videogiochi in sviluppo più attesi.Non sorprende quindi che siano tantissimi gli studi a voler partecipare alla serata, e apprendiamo oggi che Rage 2 sarà tra i protagonisti dell'evento con un nuovo trailer che potrebbe addirittura rendere ufficiale la data d'uscita del gioco. ...

The Last Remnant : Remastered si mostra in un Nuovo interessante trailer : The Last Remnant: Remastered si mostra nella sua nuova veste grafica con un nuovo interessante trailer, riporta Bleedingcool.Come possiamo vedere, il filmato è stato pubblicato da Square Enix e nel video possiamo vedere alcune nuove aree di gioco riportate in auge con l'alta definizione.The Last Remnant: Remastered, per chi non lo sapesse, per il momento è un'esclusiva PlayStation 4, ma secondo alcune voci di corridoio il gioco sbarcherà anche ...

Omno riceve un Nuovo trailer e uno stretch goal su Kickstarter per le versioni PS4 e Nintendo Switch : Qualche giorno fa vi avevamo parlato di Omno, un interessante puzzle game focalizzato sull'esplorazione sviluppato da Jonas Manke e attualmente su Kickstarter, che aveva ricevuto questa settimana la prima, breve demo giocabile.Oggi Manke ha reso disponibile un nuovo gameplay trailer del gioco, che ci dà un assaggio delle incredibili atmosfere che potremo vivere in Omno. In concomitanza con l'uscita del trailer, lo sviluppatore ha annunciato un ...

Il Nuovo trailer live action di Just Cause 4 ci mostra i mercenari della Mano Nera traumatizzati dalle abilità di Rico Rodriguez : Just Cause 4 di Avalanche Studios uscirà la prossima settimana e quale miglior modo di promuovere il gioco se non con un trailer live-action? Intitolato "One Man Did All This?", il trailer riportato da Gamingbolt vede Gabriela Morales, il leader della Mano Nera, che interroga i suoi soldati feriti su una base distrutta. I mercenari vengono dipinti come traumatizzati dalla distruzione creativa di Rico Rodriguez, raccontano fatti incredibili a cui ...

Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee si mostrano in un Nuovo trailer con i riconoscimenti della stampa : Un nuovo trailer di Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee mostra come il gioco è stato accolto dalla stampa, riporta Twinfinite.Nintendo e The Pokémon Company hanno infatti celebrato gli ottimi risultati in materia di critica con un trailer nel quale possiamo vedere i voti collezionati dai due nuovi giochi per Nintendo Switch, nonostante la community di appassionati si sia dimostrata scettica davanti ad un titolo non canonico della serie come ...

What Men Want : Taraji P. Henson nel Nuovo trailer del film : Il lungometraggio debutterà nelle sale americane l'8 febbraio e al centro della trama questa volta c'è una donna che lavora come agente nel mondo dello sport e improvvisamente è in grado di sentire i ...

Atomic Heart : Nuovo trailer per lo sparatutto che ci catapulta in una versione alternativa dell'Unione Sovietica : Mundfish ha pubblicato un nuovo trailer per il suo prossimo gioco FPS ambientato in una versione alternativa dell'Unione Sovietica, Atomic Heart. Questo video presenta anche alcune nuove sequenze di gameplay.Come riporta DSOGaming, Atomic Heart è un'avventura sparatutto in prima persona, i cui eventi si svolgono in un universo alternativo dell'Unione Sovietica. In questo gioco, i giocatori assumono il ruolo dell'agente speciale P-3 che, dopo un ...

Baby - il Nuovo trailer delle serie Netflix sulle note dei Maneskin : Netflix rilascia oggi il nuovo trailer di Baby, la serie originale italiana di Netflix prodotta da Fabula Pictures che debutterà su Netflix, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, il prossimo 30 novembre. Nel nuovo trailer, i protagonisti di Baby si muovono sulle note del celebre brano dei Måneskin Torna a casa, l’intensa ballata, già certificata disco di platino, che ha anticipato l’ultimo album Il ballo della vita. Il brano sarà infatti ...

'Baby' - il Nuovo trailer sulle note del brano dei Maneskin : Baby è una storia di amore e incomprensioni, romantica e dark allo stesso tempo. Il nuovo trailer è sulle note del brano dei Måneskin 'Torna a casa', colonna sonora...

Nuovo trailer di Baby di Netflix col tormentone Torna a casa dei Måneskin - colonna sonora della serie (video) : A meno di due settimane dal rilascio della serie, un Nuovo trailer di Baby di Netflix debutta online con una colonna sonora frutto di una scelta furba e certamente azzeccata. È infatti il Nuovo singolo Torna a casa dei Måneskin, diventato in poche settimane un tormentone in radio e sui social per quell'invito un tantino insistente a Marlena a farsi finalmente rivedere, ad accompagnare le nuove immagini tratte dalla serie Netflix ispirata dal ...

Bladed Fury : l'ispirato action game ambientato nell'antica Cina si mostra in un Nuovo trailer : Grazie alla segnalazione di Rockpapershotgun, oggi vi parliamo, o meglio, vi mostriamo un interessante titolo che mischia azione, avventura ed elementi GDR intitolato Bladed Fury.Il gioco è sviluppato da NEXT Studio e, stando alla descrizione, è ambientato nell'antica Cina mitologica, dove una principessa tenta di cancellare il suo nome dalle accuse di omicidio combattendo contro vari nemici, come demoni e altro. Bladed Fury è previsto in uscita ...

Visions è il Nuovo aggiornamento di No Man's Sky e un leak trailer ci svela tutte le novità : Nel caso in cui foste curiosi di scoprire il futuro di No Man's Sky vi trovate nel posto giusto perché grazie al leak di un trailer abbiamo tra le mani diverse informazioni riguardanti Visions, il nuovo aggiornamento del titolo Hello Games. Come riportato da Eurogamer.net, un utente ha scovato un video non elencato sul canale YouTube di Hello Games incentrato proprio su questo update che a quanto pare sarà piuttosto importante nonostante ...

AWAY : Journey to the Unexpected si mostra in un Nuovo interessante trailer : AWAY: Journey to the Unexpected è un colorato titolo adventure in prima persona, atteso per il 2019 e di cui possiamo avere un assaggio con un nuovo interessante trailer, disponibile proprio qui di seguito, riporta Gematsu.Come possiamo vedere il gioco presenta atmosfere colorate e allegre e combina elementi action ma anche rogue-lite e adventure.Dovremo progredire attraverso la storia scegliendo il nostro percorso ma soprattutto reclutando ...

Kingdom Hearts 3 : il Nuovo trailer punta i riflettori sul cast dei personaggi Disney/Pixar : Square Enix Ltd. e Disney oggi hanno pubblicato un nuovo trailer dell'attesissimo Kingdom Hearts 3 che mostra la fantastica esperienza che i giocatori potranno vivere dal 29 gennaio 2019. Kingdom Hearts 3, che risulta ora in fase gold e quindi pronto alla stampa per poi essere distribuito nei negozi, accompagna i giocatori in una meravigliosa avventura attraverso vari mondi. Da quelli di Big Hero 6 e Frozen dei Walt Disney Animation Studios, ...