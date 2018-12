Udinese | Nicola | 2 gare senza subire gol

Serie A Udinese - Nicola : «Pareggio utile alla classifica - non siamo ancora rodati» : REGGIO EMILIA - Dopo la vittoria contro la Roma della scorsa settimana, per l' Udinese di Davide Nicola arriva il pareggio a reti inviolate contro il Sassuolo: "Un pareggio che serve molto nella ...

Serie A Udinese - Nicola : «Sassuolo molto bravo a gestire la palla» : SEGUI LIVE SASSUOLO-Udinese La cronaca Classifica Serie A Serie A Udinese Sassuolo Nicola Tutte le notizie di Udinese Per approfondire

Sassuolo-Udinese - probabili formazioni : Nicola vuole continuità : Il Sassuolo per riscattare il ko nel derby contro il Parma l’Udinese per dare continuità alla bella vittoria contro la Roma. E’ questo il senso profondo del match del Mapei Stadium di domenica 2 dicembre. Si inizia alle ore 15. Sarà interessante la sfida a livello tattico con due allenatori considerati nel novero degli emergenti, […] L'articolo Sassuolo-Udinese, probabili formazioni: Nicola vuole continuità proviene da Serie A ...

Udinese - Nicola : 'L'obiettivo sarà sbranare gli avversari. Oggi gara perfetta' : C'è stata molta partecipazione con grande passione, anche da parte di chi è rimasto in panchina e questa è un'immagine di sport". La preparazione tattica della partita è stata tutta volta alla ...

Udinese - la svolta firmata Nicola : “L’ambiente conosce la situazione e ne usciremo” : Esordio positivo per Davide Nicola, che al primo tentativo ha riportato l’Udinese alla vittoria dopo due mesi. “Oggi ho visto partecipare tutti con grande passione, anche chi è rimasto in panchina. Non volevo andare a prendere la Roma alta, perchè è brava a superare la prima pressione. Dovevamo rimanere compatti, solidi e ordinati: lo abbiamo fatto con grande impegno e organizzazione. Questa è una prima parte, dobbiamo ancora ...

Buona la prima per Nicola. L’Udinese batte 1-0 la Roma con De Paul : Una Roma davvero imbarazzante perde contro l’Udinese. Bene l’esordio di Nicola sulla panchina delL’Udinese. I friulani sconfiggono i giallorossi per

Serie A Udinese - Nicola : «Vittoria gratificante per tutto l'ambiente» : UDINE - Davide Nicola non poteva immaginare un esordio migliore. La sua Udinese , infatti, torna a vincere dopo 7 giornate e lo fa contro la Roma . Queste le sue parole a Sky Calcio Live: " Vincere ...

Con la Roma risorge l'Udinese. Nicola vince all'esordio : 1-0. Per Di Francesco si mette male : Un gol buono, uno annullato col Var, un altro divorato nel recupero ma alla fine tre punti pesanti per l'Udinese che fanno brindare Nicola, all'esordio sulla panchina friulana dopo la parentesi ...

Serie A - Udinese-Roma 1-0 : buona la prima per Nicola - decide De Paul : Udinese-Roma 1-0, PRIMO TEMPO 0-0 , MARCATORI: De Paul, U, al 9' s.t. UDINESE, 3-5-1-1,: Musso; Nuytinck, Troost-Ekong, Samir, dal 25' s.t. Pezzella,; Ter Avest, Fofana, Behrami, Mandragora, Larsen; ...

Nicola affossa la Roma e parte col botto : De Paul e le scelte di Di Francesco regalano la vittoria all’Udinese : Udinese vittoriosa per 1-0 contro la Roma nella gara d’apertura della giornata di Serie A dopo la sosta per le gare delle Nazionali La cura Nicola si vede eccome in casa Udinese. La squadra friulana ha vinto alla prima con il nuovo tecnico contro un’avversaria quotata come la Roma di Di Francesco. Un incontro ben giocato dall’Udinese che ha subito messo in campo i dettami di Nicola, in primis il carattere del proprio ...

Calcio - 13a giornata Serie A 2018-2019 : Lazio-Milan la sfida più attesa - esordi in panchina per Nicola e Di Carlo con Udinese e Chievo : Archiviata la sosta per la Nazionale, riprende il campionato italiano di Serie A 2018-2019 di Calcio. Tante sfide interessanti e ben due esordi in panchina nella tredicesima giornata che si aprirà domani, sabato 24 novembre, e si chiuderà con il posticipo di lunedì 26 novembre. Le partite più attese sono sicuramente quella tra Lazio e Milan, scontro diretto nella lotta per l’Europa, e il Derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria. Vediamo ...

Udinese - Nicola pronto all’esordio in bianconero : “non dobbiamo avere l’assillo del risultato” : Udinese, Davide Nicola esordirà contro la Roma sulla panchina del club friulano, una gara non certo agevole “Ritengo la Roma una delle squadre top level del campionato che non credo avrà problemi a trovare dei degni sostituti nel caso di forfait di qualche sua pedina. I miei giocatori non dovranno essere assillati dal risultato ma devono pensare ad applicare sul campo i compiti che ho loro impartito“. E’ quanto chiede ai ...

Udinese - Nicola : 'Se sei squadra non temi nessuno' : 'La Roma è una squadra top level che non ha alcuna difficoltà a trovare nel turnover giocatori importanti': Davide Nicola è convinto che in Friuli, domani pomeriggio, nonostante i tanti cambi in ...

Serie A Udinese - Nicola : «Temere l'avversario non è un concetto che mi appartiene» : UDINE - Sarà Udinese-Roma , domani alle 15, a segnare il ritorno della Serie A dopo la pausa per le Nazionali. La sfida con i giallorossi sarà la prima per Davide Nicola sulla panchina dei bianconeri: ...