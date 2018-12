Pensioni | Salvini | ‘Smontiamo la Fornero | Ue mandi pure padre Pio’

Manovra - slittano Pensioni e reddito di cittadinanza. Di Maio e Salvini : “Eviteremo la recessione” : Non c’è il taglio delle pensioni d’oro, nel pacchetto di emendamenti alla Manovra depositato in commissione alla Camera. Non ci sono le norme sul reddito di cittadinanza e il superamento della legge Fornero. e c’è l’ottimismo di Luigi Di Maio e Matteo Salvini: «Conte sta illustrando all’Europa le potenzialità dell’ampia agenda di riforme che rip...

Pensioni - Salvini : ‘6 - 5 miliardi per Quota100 - lavoro per i giovani’ : Nuove opportunità di lavoro per i giovani grazie alla riforma delle Pensioni del Governo Conte sostenuto da Lega e Movimento 5 stelle, rispettivamente guidati dai vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Sarebbero più di quattrocentomila i posti che dovrebbero liberarsi con la Quota 100 che permetterà di andare in pensione anticipatamente rispetto ai requisiti previsti dalla legge Fornero, quindi si potrà accedere al trattamento previdenziale ...

Pensioni - Salvini : 'Quota 100 in manovra - le risorse ci sono : tecnici al lavoro' : tecnici ancora al lavoro per i conti della riforma Pensioni che intende mettere in campo il governo gialloverde. Il vicepremier pentastellato Matteo Salvini ha confermato che nella legge di Bilancio 2019 troveranno spazio sia la quota 100, che oltre a mandare in pensione i 62enni dovrebbe favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, sia il reddito di cittadinanza per dare risposte ai disoccupati che saranno avviati in percorsi di ...

Pensioni anticipate e Q100 - per Salvini 'si parte a febbraio' : Sul tema delle Pensioni anticipate tramite la nuova quota 100 il vice premier Matteo Salvini insiste per un avvio delle misure nei primi mesi dell'anno, ed anzi ribadisce il proprio augurio per una partenza nel mese di febbraio 2019. Una scadenza che non può essere anticipata ulteriormente solo per "motivi tecnici", stante che la nuova misura potrebbe coinvolgere potenzialmente fino a 500mila persone. La posizione appare però distante dalle ...

Pensioni - Salvini : «quota 100» al massimo a febbraio 2019 : Sollecitata più volte il sottosegretario all'Economia Laura Castelli ha chiesto di tornare al merito degli emendamenti in esame, senza rispondere sul punto. «Stiamo lavorando giorno e notte, o meglio ...

Pensioni - Matteo Salvini a Di Martedì : “Convinto che entro febbraio partirà quota 100” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, si dice certo che l'avvio del superamento della legge Fornero in tema di Pensioni, con l'introduzione di quota 100, potrà partire già da febbraio 2019. "Con le Pensioni sono convinto che entro febbraio si possa partire", pur riconoscendo che questo termine non varrà per tutta la platea dei potenziali beneficiari.Continua a leggere

Salvini : "Rifacciamo i conti - i numeri alla fine". Di Maio : "Reddito e Pensioni non slittano" : Giovedì dovrebbe essere convocato a palazzo Chigi l'ennesimo vertice tra premier, vice e ministro dell'Economia, venerdì inizierà il G20 di Buenos Aires a cui parteciperanno Moscovici, Juncker, Conte ...

Manovra - Salvini : 'Numeri alla fine'. Di Maio : 'Reddito e Pensioni non slittano' : Giovedì dovrebbe essere convocato a palazzo Chigi l'ennesimo vertice tra premier, vice e ministro dell'Economia, venerdì inizierà il G20 di Buenos Aires a cui parteciperanno Moscovici, Juncker, Conte ...

Pensioni - Salvini assicura : ‘Quota 100 nella manovra - i soldi ci sono’ : “Quota 100 c’è, i soldi ci sono”: lo ha assicurato il vicepremier leghista Matteo Salvini parlando oggi con i cronisti della manovra e della riforma delle Pensioni. Ancora una volta non sono mancate da parte del ministro dell’Interno critiche alla legge Fornero che intende smantellare “pezzo per pezzo” nel corso della legislatura con il governo gialloverde. Intanto, l’esecutivo guidato dal premier Giuseppe Conte parte con l’introduzione di nuovi ...

Pensioni - le urla di Salvini : "Gli strillò di stare zitto". Il retroscena sul vertice : A dirlo è il sottosegretario all'Economia del M5S, Laura Castelli . In un'intervista al Messaggero , infatti, la grillina si è chiesta quale sarà il prezzo, o il 'rene', che l'Ue chiederà per ...

Pensioni flessibili e LdB2019 - Salvini : 'La quota 100 partirà da febbraio' : Sul concitato tema dei pensionamenti anticipati tramite quota 100 continuano a moltiplicarsi indiscrezioni, rumors e dichiarazioni, tanto che la situazione resta caratterizzata dalla forte incertezza. Nelle ultime ore si sono infatti susseguiti diversi articoli sulla stampa specializzata, nei quali si riportava il tentativo di avvicinamento tra Governo italiano e Unione europea per mezzo di uno slittamento ad aprile delle misure chiave previste ...

Pensioni - Salvini : la riforma della legge Fornero parte a febbraio : La riforma della legge Fornero inizierà da febbraio. Lo afferma il vicepremier leghista Matteo Salvini: "Per quanto riguarda la Fornero ribadisco che a febbraio si parte", dato che "credo che la manovra venga approvata entro Natale e quindi con un mese di tempi tecnici, a febbraio si parte", ha detto il ministro dell'Interno a margine dell'evento organizzato a Roma da Poste italiane per i ...

Pensioni - Salvini e Di Maio confermano la riforma : 'Non tradiremo gli italiani' : Dopo che la Commissione Europea ha bocciato la Manovra economica del Governo italiano, dando il via alla procedura di infrazione per l’Italia, alcuni osservatori hanno parlato di possibile "crisi di Governo" e di conseguente addio alla riforma delle Pensioni tanto voluta dall'Esecutivo. Riguardo a queste voci sulle sorti del Governo, sono però subito arrivate anche le rassicurazioni da parte del Premier Conte e dei due vicepremier, Salvini e Di ...

Pensioni - UE boccia la Manovra ma Salvini conferma : 'La riforma non si tocca' : Preoccupazione, ansia e tante domande aleggiano nella mente dei cittadini che con timore attendevano il verdetto dell’Unione Europea sulla Manovra 2019, e dunque, in parte sulle sorti del capitolo previdenziale in esso contenuto. Il verdetto è arrivato e non fa presagire nulla di buono perché la Manovra è stata bocciata. Ed ora cosa accadrà? Pensioni anticipate, salta quota 100? Procedura d’infrazione al via Difficile sapere con certezza quale ...