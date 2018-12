Incendio in tendopoli San Ferdinando | muore un migrante di 18 anni

huffingtonpost

: Incendio in una tendopoli in Calabria, morto un migrante. Rogo divampato dal fuoco acceso per riscaldarsi dal freddo - Agenzia_Ansa : Incendio in una tendopoli in Calabria, morto un migrante. Rogo divampato dal fuoco acceso per riscaldarsi dal freddo - Corriere : Reggio Calabria, rogo nella tendopoli: muore migrante - TgrRai : Un morto per incendio tendopoli #SanFerdinando (Rc). Sul posto anche @TgrRaiCalabria per aggiornamenti in diretta s… -

(Di domenica 2 dicembre 2018) Si chiamava Suruwa Jaithe, aveva 18ed era originario del Gambia, ilmorto questa notte in un rogo divampato in una baracca delladi San, nella piana di Gioia Tauro (Rc) dove vivono centinaia di extracomunitari.Secondo quanto si è appreso, il rogo, che ha distrutto due baracche, si sarebbe sviluppato in seguito ad un fuoco acceso da qualcuno tra i migranti per riscaldarsi dal freddo della notte. Suruwa Jaithe è stato ospite di un centro di accoglienza nel reggino a gioiosa ionica.Il tragico episodio non è il primo che si verifica nell'area della cosiddetta 'vecchia' di San, occupata dada centinaia di migranti, molti dei quali, impiegati come braccianti agricoli durante la raccolta degli agrumi. Duefa un altro, nella stessa, distrusse circa 200 baracche e provocò la ...