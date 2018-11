Migranti | Mattarella | ' Italia chiede impegno tutta Ue'

Mattarella : Migranti - sfida comune per Ue : Si tratta di un "fenomeno che non è più di carattere emergenziale ma strutturale,e quindi costituisce una delle grandi sfide che si presentano all'Ue e a tutto il mondo".Un'esigenza,afferma,che "...

Migranti - Mattarella : 'Siamo stati lasciati soli - chiediamo impegno di tutta l'Europa' : 'L'Italia è stata lasciata sovente sola' sul fronte dell'immigrazione, 'ha chiesto e chiede con governi di diverso orientamento che l'Unione europea assuma in maniera concreta nella sua dimensione ...

Mattarella : gestire fenomeno Migranti con responsabilità collettiva : Verona, 30 nov., askanews, - 'Ogni sede, ogni documento che richiami alla responsabilità di tutti gli Stati e comunità internazionale in tema di immigrazione, ogni occasione e documento del genere è ...

Mattarella : Migranti - sfida comune per Ue : 12.45 L'Italia "è stata lasciata sovente sola" sul fronte dell'immigrazione, "ha chiesto e chiede con governi di diverso orientamento che l'Unione europea assuma in maniera concreta nella sua dimensione continentale questo fenomeno, che non va ignorato ma affrontato". Così il presidente Mattarella, a Verona. Si tratta di un "fenomeno che non è più di carattere emergenziale ma strutturale,e quindi costituisce una delle grandi sfide che si ...

Migranti - Mattarella : Ogni documento per governare fenomeno è prezioso : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Migranti : Mattarella - superare emergenze : Al di là della fisiologica dialettica politica e del serrato confronto su temi così rilevanti per il nostro avvenire - migrazioni, crescita economica, integrazione politica, sicurezza e contrasto al ...

Migranti - Mattarella : superare logica emergenziale : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella invita a non affrontare l'immigrazione come un'emergenza. "Il principale obiettivo per il futuro dipende proprio dalla nostra capacità di collaborare per andare oltre la logica emergenziale, governando il fenomeno, rimuovendone le cause profonde", ha detto Mattarella parlando alla Farnesina alla II edizione della Conferenza ministeriale Italia-Africa.

Migranti - Mattarella : superare logica emergenziale : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella invita a non affrontare l'immigrazione come un'emergenza. 'Il principale obiettivo per il futuro dipende proprio dalla nostra capacità di collaborare ...

Migranti : Mattarella - superare logica emergenziale : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella invita a non affrontare l'immigrazione come un'emergenza. "Il principale obiettivo per il futuro dipende proprio dalla nostra capacità di collaborare per andare oltre la logica emergenziale, governando il fenomeno, rimuovendone le cause profonde", ha detto Mattarella parlando alla Farnesina alla II edizione della Conferenza ministeriale Italia-Africa.

Migranti - Mattarella : integrazione motore e garanzia sicurezza : Rimini, 23 ott., askanews, - 'L'integrazione è un motore e garanzia di sicurezza pubblica. I Comuni sono parte di questo motore come dimostrano le buone esperienze che, in questa materia, hanno ...

Migranti - Mattarella : «Imparare l'italiano è priorità per integrarsi» : «Per coloro che sono giunti in Italia di recente la lingua rappresenta il primo strumento nel cammino di integrazione». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella agli Stati generali ...

Mattarella a presidente Romania : questione Migranti riguarda Ue : Roma, 15 ott., askanews, - La questione migratoria, con tutti i problemi e le frizioni che derivano a livello internazionale, è un tema che riguarda tutta l'Unione europea. Lo ha ribadito il ...

Migranti - Mattarella : Problema Ue che va affrontato da tutti : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Migranti - Mattarella : problema europeo da affrontare uniti : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ribadisce che la questione dei Migranti è di dimensione europea. Italia e Romania "sono paesi di primo arrivo dei Migranti" e sono ugualmente consapevoli che quello delle migrazioni "è un problema europeo da affrontare in commedia paesi della Ue all'interno dell'Unione europea", ha detto il capo dello Stato al termine del colloquio con il ...