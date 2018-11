M5s | Di Battista | ' Renzi e Boschi hanno la faccia come il c' - La replica della

Governo - Scanzi : “C’è crisi nel M5s. Deve dimostrarsi alternativo alla Lega ed è necessario che torni Di Battista” : “M5s? C’è una insofferenza evidente del movimento nei confronti della Lega. Basti ricordare i vecchi rapporti tra di loro o quello che dicevano di Salvini Di Maio e Di Battista e viceversa. Quindi, secondo me, la norma è che prima o poi queste due forze politiche andranno l’una contro l’altra”. Sono le parole del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, nel corso di Otto e Mezzo (La7). E aggiunge: “L’aspetto che sembra un po’ calmare ...

Inceneritori - Lega e M5s non sono d’accordo e Salvini punge Di Battista : Inceneritori la questione è molto conosciuta specialmente a Di Maio, la Lega e M5S non sono d’accordo Torna alla carica Luigi Di Maio, ancorandosi di nuovo al contratto: “Gli Inceneritori non sono nel contratto. E poi se parliamo di Inceneritori in Campania c’è già uno dei più grandi Inceneritori in Europa”, dice. “Tra l’altro quella è la mia Regione, c’è la mia famiglia, il movimento ha preso quasi il ...

Rifiuti - scontro Lega-M5s. Salvini a Di Battista : “Lo invidio - mi critica da spiagge del Guatemala” : Continua lo scontro tra M5s e Lega sul tema dei Rifiuti e degli inceneritori. Di Maio ribadisce che la questione non è nel contratto di governo, ma secondo Salvini si scontra con la realtà. Il leader leghista risponde anche ad Alessandro Di Battista: "invidio profondamente Di Battista che mi redarguisce dalle spiagge del Guatemala".Continua a leggere

M5s - Di Battista chiede scusa su Tap : "Ho illuso i salentini - merito di essere messo al chiodo" : In collegamento tv sul Nove dal Nicaragua, il politico Cinque Stelle ha commentato il video in cui prometteva a Melendugno che avrebbe bloccato il gasdotto in due settimane

M5s - Di Battista : Di Maio non potrà ricandidarsi ma potrà fare ministro : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

M5s - Di Battista : Torno a Natale ma non mi candiderò a Europee : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Alessandro Sallusti attacca Alessandro Di Battista e il M5s : Alessandro Sallusti non prende bene le critiche mosse contro i giornalisti da parte di Alessandro Di Battista Secondo Alessandro Di Battista, i giornalisti che si sono scagliati contro Virginia Raggi in questi due anni, per il problema delle nomine del comune di Roma, sono solamente delle put***e. Insomma un attacco critico a tutta la categoria, che non ha avuto pietà e si è scagliata dal primo momento contro la sindaca di Roma. A PROPOSITO DI ...

M5s - Liguori sfotte Di Battista in tv. Lui sbotta : «Difesa corporativista». E fa l’elenco dei giornalisti liberi : Paolo Liguori “E’ partita la difesa corporativista, puerile, patetica, ipocrita…“. Alessandro Di Battista torna a prendersela con i giornalisti per la reazione di questi ultimi alle accuse da lui stesso lanciate dopo l’assoluzione del sindaco di Roma. “I pennivendoli hanno colpito Virginia Raggi come donna. Ma le uniche puttane sono loro” aveva dichiarato l’ex parlamentare, suscitando ...

Palermo - M5s rimuove capogruppo Ugo Forello/ Difese giornalisti da Di Battista-Di Maio : "mi hanno epurato" - IlSussidiario.net : Ugo Forello rimosso da ruolo di capogruppo M5s nel Comune di Palermo: Difese giornalisti da attacchi Di Maio-Di Battista, 'mi hanno epurato'

Per recuperare terreno il M5s vorrebbe Di Battista nel governo. Chi uscirà? Ecco i ministri in bilico : Qualche tempo fa si era anche parlato di effettuare alcuni spostamenti facendo dimettere il ministro all'Economia Tria , mettendo al suo posto Paolo Savona , attuale ministro per gli Affari Europei,, ...

M5s - l'ingombrante presenza di Di Battista (dal Nicaragua) Il viaggio : le immagini : Dopo una lunga vacanza di sei mesi in Sud America, sta per tornare. Ripartirà il 24 dicembre. Per Salvini, un avversario assai temibile sul terreno del populismo. Ma è anche il peggior incubo per Luigi Di Maio. Sa che i militanti lo adorano. Letteralmente

M5s - l’ingombrante presenza di Di Battista (dal Nicaragua) Salvini : lui sì che si gode la vita : Dopo una lunga vacanza di sei mesi in Sud America, sta per tornare. Ripartirà il 24 dicembre. Per Salvini, un avversario assai temibile sul terreno del populismo. Ma è anche il peggior incubo per Luigi Di Maio. Sa che i militanti lo adorano. Letteralmente

Alessandro Di Battista e i dubbi sul suo futuro : “Voglio dare mano a M5s - ma è bella anche libertà” : Alessandro Di Battista parla dal Nicaragua del suo futuro quando tornerà in Italia, a Natale: "Ho una voglia grande di dare una mano al MoVimento, poi lo sto facendo nel mio piccolo anche da qua. Però bisogna vedere, perché è bella pure la libertà di dire e scrivere tutto quello che voglio, è una bella ricchezza".Continua a leggere