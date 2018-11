VIDEO Udinese Roma | 1-0 | | De Paul | ' Avevo voglia di riscatto' Gol e highlights della

Udinese - il man of the match De Paul diventa leader : prima il gol - poi le scuse [VIDEO] : L’Udinese è tornata a vincere: l’arrivo in panchina di Davide Nicola ha portato nuova linfa alla squadra bianconera, che ha tenuto a bada la Roma e conquistato tre punti fondamentali in ottica salvezza. Se a cambiare è stato l’allenatore, non lo è stato l’uomo decisivo tra coloro che sono scesi in campo: Rodrigo De Paul, infatti, ha messo il pallone alle spalle di Mirante dopo una magia che ha messo fuori causa sia ...

Udinese-Roma 1-0 : Pagelle - VIDEO Highlights e tabellino del match : Udinese-Roma Pagelle- Riparte il campionato e il sipario sulla Serie A si riapre alla Dacia Arena di Udine. I friulani, per la prima volta in questa stagione in zona retrocessione, ospitano una Roma che in campionato ancora deve capire che parte vuole avere: o una semplice comprimaria, o protagonista. I giallorossi devono infatti risollevarsi in classifica […] L'articolo Udinese-Roma 1-0: Pagelle, Video Highlights e tabellino del match ...

Udinese-Roma - De Paul show : gol ed esultanza in chiave calciomercato [VIDEO] : Udinese-Roma, De Paul ha segnato un gran bel gol, molto importante per i suoi uomini alla prima in casa di mister Nicola Udinese-Roma, De Paul ha portato in vantaggio la squadra del neo arrivato Nicola contro i giallorossi. Una rete molto bella da parte dell’argentino che con uno scavino ha superato Mirante in uscita per il gol dell’1-0 bianconero. L’esultanza del calciatore dell’Udinese è stata eloquente, a chiari ...

Udinese-Roma : Pagelle - VIDEO Highlights e tabellino del match : Udinese-Roma Pagelle- Riparte il campionato e il sipario sulla Serie A si riapre alla Dacia Arena di Udine. I friulani, per la prima volta in questa stagione in zona retrocessione, ospitano una Roma che in campionato ancora deve capire che parte vuole avere: o una semplice comprimaria, o protagonista. I giallorossi devono infatti risollevarsi in classifica […] L'articolo Udinese-Roma: Pagelle, Video Highlights e tabellino del match ...

VIDEO/ Empoli Udinese - 2-1 - : highlights e gol della partita - Serie A 12giornata - - IlSussidiario.net : Video Empoli Udinese , risultato finale 2-1, : highlights e gol della partita, valida nella 12giornata del Campionato di Serie A.

Highlights Serie A Empoli-Udinese. VIDEO Gol - pagelle e tabellino del match : Empoli-Udinese rappresenta la prima fermata per un allenatore, Bisoli, che è stato appena ingaggiato dai toscani; ma potrebbe rappresentare l’ultima per l’altro tecnico, Velasquez, decisamente in bilico dopo un avvio non certo positivo. Da una parte si inizia un’avventura, dall’altra si rischia di terminarla anzitempo, ecco perché Empoli-Udinese non può essere oggi una gara banale. […] L'articolo Highlights Serie A ...

VIDEO/ Udinese Milan - 0-1 - : highlights e gol della partita - Serie A 11giornata - - IlSussidiario.net : Video Udinese Milan , risultato finale 0-1, : alla Dacia Arena i rossoneri si impongono all'ultimo secondo, decide ancora una rete di Alessio Romagnoli.

Highlights Serie A Udinese-Milan 0-1. VIDEO Gol - pagelle e tabellino del match : Questa sera il Milan alla Dacia Arena di Udine cercava i tre punti per confermarsi in zona Champions, obiettivo stagionale dichiarato dalla società rossonera. Così però che non sembrava essere riuscito per gli uomini di Gennaro Gattuso. Gli ospiti fino al 97′ avevano impattato contro l’Udinese non riuscendo ad andare oltre il pareggio per 0-0. […] L'articolo Highlights Serie A Udinese-Milan 0-1. Video Gol, pagelle e tabellino ...

E’ la settimana di Romagnoli - delirio Milan nel finale contro l’Udinese : la squadra di Gattuso mette la terza [FOTO e VIDEO] : 1/22 Andrea Bressanutti/LaPresse ...

Udinese-Milan diretta live 0-0 : infortunio Higuain - tegola Gattuso! [FOTO e VIDEO] : 1/22 Spada/LaPresse ...

Highlights Serie A Genoa-Udinese 2-2. VIDEO Gol - pagelle e tabellino del match : Genoa-Udinese 2-2– Spettacolo e gol a Marassi. Una partita che, alla vigilia, era in dubbio per l’allerta meteo, ma che alla fine ha regalato ben 4 gol e molte emozioni agli spettatori. I liguri buttano via un successo che, per quanto visto in campo nel primo tempo, sembrava cosa fatta. Gli uomini di Juric, reduci […] L'articolo Highlights Serie A Genoa-Udinese 2-2. Video Gol, pagelle e tabellino del match proviene da Serie A ...

DIRETTA/ Genoa Udinese (risultato live 2-2) streaming VIDEO e tv : pioggia di gol al Ferraris! : DIRETTA Genoa Udinese, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Marassi, valida per la decima giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 16:28:00 GMT)

DIRETTA/ Genoa Udinese (risultato live 1-0) streaming VIDEO e tv : Bessa a un passo dal raddoppio! : DIRETTA Genoa Udinese, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Marassi, valida per la decima giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 15:40:00 GMT)

Diretta/ Genoa Udinese (risultato live 1-0) streaming VIDEO e tv : gol di Romulo! : Diretta Genoa Udinese, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Marassi, valida per la decima giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 15:27:00 GMT)