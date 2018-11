scuolainforma

: #Stipendio e #tredicesima #NoiPA 2018: date e info sugli importi - scuolainforma : #Stipendio e #tredicesima #NoiPA 2018: date e info sugli importi - ro_pelliccia : Una persona ieri mi faceva riflettere sul fatto che il #BlackFriday2018 in Italia cade proprio quando le persone no… - Toore_ : RT @FraPol2: @Sissilk_ @__merio__ @Salvo__94 Ma no, questo è l’assegno per l’invalidità. Lo stipendio da guardiano di cancelli è 1500€ però… -

(Di domenica 25 novembre 2018)pagherà la, attesa con lodi dicembre, leggermente in anticipo rispetto al solito. La cosiddetta ‘gratifica natalizia’ spetta a tutti i lavoratori dipendenti pubblici. Riceveranno latutte le posizioni stipendiali vigenti alla data del 1° dicembre, per le quali risulti corrisposta almeno una retribuzione mensile nel corso dell’anno, incluso il personale in aspettativa senza assegni, in part-time e il personale supplente senza contratto/prestato servizio.: la data di pagamento Laquest’anno arriva in anticipo: la data prevista è il 14 dicembre. Secondo la normativa, la data di pagamento delloè corrisposta il 23esimo giorno del mese (che a dicembrecorrisponde ad una domenica), ad eccezione della, che arriva dopo la prima metà del mese di Dicembre. Dato che il 15 ...