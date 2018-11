Ue boccia la manovra dell'Italia : verso procedura per debito eccessivo. Moscovici : dialogo indispensabile : La Commissione europea ha bocciato la manovra dell'Italia perché non rispetta la regola di riduzione del debito. In sostanza, l'Italia sta violando le regole del patto di...

L'Europa boccia la manovra : Siamo convinti della solidità del nostro impianto di politica economica e quindi sarò ben disponibile a valutare con lui i passaggi successivi. Siamo tutti concentrati a realizzare le riforme che ...

Bruxelles boccia la manovra - ma il governo non vuole cambiarla. Pd attacca : “Irresponsabili” : La bocciatura della manovra italiana da parte della Commissione europea ha scatenato un vero e proprio vespaio di polemiche. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dichiarato che a breve incontrerà il presidente Juncker per spiegare nel dettaglio la manovra, ma il governo non sembra affatto disposto a cambiarla. Il Pd attacca: "governo di irresponsabili".Continua a leggere

Ue boccia manovra italiana - verso procedura infrazione : La Commissione europea boccia la manovra italiana. Definitivamente rigettato il documento programmatico di bilancio del governo per il 2019. “Violazione particolarmente grave” La manovra italiana vede un “non rispetto particolarmente grave” delle regole di bilancio, in particolare della raccomandazione dell’Ecofin dello scorso 13 luglio. E’ quanto rileva la Commissione Ue nella valutazione adottata oggi. ...

La bocciatura Ue della Manovra non spaventa i mercati : I mercati europei reagiscono bene alla bocciatura Ue della Manovra italiana , dimostrando di aver già scontato la notizia. Addirittura lo spread si mostra in calo, retrocedendo a quota +313 punti base,...

Manovra - Forza Italia : "Grave bocciatura Ue. Isolamento per l'Italia" : Forza Italia punta il dito contro il governo. Gli azzurri dopo la bocciatura della Manovra da parte della Commissione Ue invitano l'esecutivo, soprattutto la sponda Lega, a riflettere su quanto accaduto e soprattutto sulla fragilità dell'alleanza tra Cinque Stelle e Carroccio. Il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani lancia l'allarme: "no molto preoccupato. Oggi la Commissione europea esprime l"ennesima valutazione negativa sulla ...

La Ue boccia la manovra italiana «Procedura di infrazione giustificata» I rischi : multa miliardaria e stop ai fondi : Il premier Conte: «Il governo è convinto della validità dell’impianto della manovra: ci confronteremo con Juncker sabato sera

La Commissione Ue boccia la manovra italiana. «Procedura di infrazione giustificata» Lo spread : I mercati lo avevano già previsto , la direzione era quella da settimane, e si sapeva. Ma adesso che c'è la conferma ufficiale la notizia fa comunque rumore: la Commissione europea boccia la manovra ...

Manovra - l'Ocse boccia il governo : "L'Italia è un rischio per l'Europa" : "L'Italia rappresenta un rischio per l'Europa". Presentando l'Economic Outlook 2018 a Parigi, la capo economista dell'Ocse, Laurence Boone, lancia l'allarme ponendo l'accento soprattutto sull'innalzamento dello spread tra i Btp decennali e i Bund tedeschi, anche se almeno per il momento "il contagio è limitato". A preoccupare, però, non è solo il differenziale. Secondo il report, infatti, "la crescita economica dell'Italia ha perso slancio e ...

La Ue boccia la manovra dell’Italia : verso la procedura d’infrazione sul debito : La Commissione europea conferma la bocciatura della manovra: l’Italia viola la regola di riduzione del debito. L’apertura di una procedura per deficit eccessivo basata sul debito è quindi giustificata...

Piazza Affari rallenta dopo la bocciatura della manovra : In rialzo anche le altre Borse europee. In luce tutto il comparto bancario dopo la debolezza della vigilia. In calo l'euro sotto 1,14 dollari mentre il petrolio prende la via del rialzo...