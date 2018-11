Prime avvisaglie di Android Pie per LG G7 ThinQ | la beta in Corea

optimaitalia

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Si aprono le danze per LG G7, device di punta del brandno, per questo primo candidato ad abbracciare l'ultima distribuzione. Il produttore ha dato il via in patria al programma 'LG OS Preview', una sorta di testing che si preoccuperà di anticipare il rilascio di9.0 Pie, permettendo ai possessori locali di sperimentare tutte le novità previste dalla major-release. Il changelog riporta alcune di queste, che abbiamo provveduto a raccogliere per voi a seguire: introduzione di nuove gesture, modalità inedita per il risparmio energetico, ottimizzazione della luminosità adattiva e feature per il blocco del device attraverso la pressione del tasto di accensione.Questa, se così possiamo definirla, è contraddistinta dal codice V18c, ed ha un peso specifico di 1.4GB. Possono fruirne, al momento, soltanto i possessori locali di LG G7, nè tanto meno ...