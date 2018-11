Meteo oggi | perturbazione atlantica | nuove piogge e rovesci

Meteo settimanale in evoluzione - tra neve pioggia e sole - ecco cosa ci aspetta : Roma - Una circolazione ciclonica interessa il Mediterraneo, alimentata dall'aria fredda in moto retrogrado dalla Russia verso l'Europa centrale per la presenza dell'anticiclone sulla Scandinavia. Rovesci e temporali anche intensi hanno così interessato il Centrosud, mentre al Nord è arrivata la neve a quote basse. Nel corso della settimana si isolerà una circolazione di bassa pressione sull'Europa occidentale, ...

Allerta Meteo Roma - 24 ore di pioggia torrenziale : scuole chiuse Martedì 20 Novembre? Gli aggiornamenti in diretta : Allerta Meteo – Piove in modo debole ma senza sosta da stamattina a Roma dove la temperatura si mantiene ferma a +8°C, come se fossimo già in pieno inverno: fa freddo nella Capitale e il maltempo si intensigficherà ulteriormente nelle prossime ore. Per questo motivo il Sindaco Raggi potrebbe optare per le “scuole chiuse” nella giornata di domani, Martedì 20 Novembre. Il Comune di Napoli ha già provveduto ad analoga ordinanza. A ...

Allerta Meteo arancione in Campania dalle 17 di oggi per 24 ore : La Protezione Civile ha dichiarato l'Allerta Meteo in Campania per via del maltempo. In alcune zone della regione, la criticità è fissata sul livello giallo, mentre in altre sull'arancione. Date le avverse condizioni Meteo, la Protezione Civile raccomanda 'di prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali della Sala operativa regionale'. Inoltre, l'ente sottolinea la necessità di 'porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare ...

Meteo oggi : peggiora al Centro - prima neve in pianura al Nord : Meteo oggi - peggiora al Centro. Attese deboli nevicate in pianura tra sera e notte al Nord. Meteo oggi - La situazione barica vede un nucleo di aria fredda di origine continentale interessare in...

Meteo - temperature in picchiata e prime nevicate : oggi e domani un anticipo dell’inverno : Nelle giornate di oggi e domani le temperature scenderanno su valori decisamente invernali e ci saranno anche le prime nevicate nel nord Italia.Continua a leggere

Maltempo - l’alluvione lampo di Catania : 109mm di pioggia in città - grandine devastante [FOTO - VIDEO e DATI Meteo] : 1/13 ...

Previsioni Meteo Sardegna : freddo in arrivo - da oggi temperature in calo : freddo in arrivo in Sardegna dove, negli ultimi giorni, le temperature erano primaverili con massime anche oltre i 2o°C. Già da stasera, come prevede il Dipartimento Meteoclimatico dell’Arpas, il cielo sull’Isola tornerà irregolarmente nuvoloso con addensamenti più consistenti sul settore orientale dove si avranno isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio, con cumulati localmente moderati a partire dalle ore centrali ...

MotoGP - GP Valencia 2018 : le previsioni Meteo. Attesa tanta pioggia per la gara di domenica. Tempo più clemente per le qualifiche? : Le previsioni meteo non promettono nulla di buono per l’ultima prova stagionale del Motomondiale 2018. Il GP di Valencia già nelle prove libere odierne è stato colpito dalla pioggia, che ha costretto la direzione di gara a fermare con la bandiera rossa le PL1 della MotoGP, salvo poi far ripartire il tutto dopo una breve interruzione. Bisognerà stare attenti però per tutto il week-end, con le precipitazioni che sono annunciate anche sabato ...

Previsioni Meteo : da venerdì tornano freddo e pioggia - lunedì 19 arriverà anche la neve : Il 'generale inverno' sta per colpire la penisola italiana. Le Previsioni meteo previste per i prossimi giorni preannunciano l'arrivo del grande freddo prenatalizio tipico del mese di novembre. Arrivano le correnti gelide dal Nord: le temperature si abbassano Le belle temperature percepite fino ad oggi in quasi tutta Italia stanno per diventare un lontano ricordo. Il caldo fuori stagione che ha caratterizzato il mese di ottobre e la prima metà ...

Previsioni Meteo oggi : ancora nebbie - quando finiranno : meteo oggi - nebbie diffuse, quando finiranno meteo oggi - La situazione barica italiana e mediterranea continua ad essere caratterizzata dalla presenza di un vasto campo di alta pressione. Questa...

Previsioni Meteo oggi : nubi e nebbie in ulteriore estensione : Previsioni meteo oggi - Alta pressione che si consolida ulteriormente, nebbie diffuse! Previsioni meteo - Il campo di alta pressione che da diversi giorni interessa il Mediterraneo centrale si sta...

Meteo : dopo la pioggia sara' la nebbia la protagonista dei prossimi giorni : Meteo - Con l'alta pressione la nebbia sarà la nuova protagonista! Meteo - Gli ultimi aggiornamenti matematici confermano che nel corso dei prossimi giorni un vasto campo di alta pressione...

Meteo oggi : alta pressione - tra fitte nebbie e deboli piogge : Meteo oggi - I due volti dell'alta pressione, fitte nebbie al Nord, tanto sole al Centro Sud! Meteo oggi - alta pressione in ulteriore aumento su gran parte del territorio nazionale. Tuttavia alta...

Meteo oggi : Nord Italia tra nebbie e deboli piogge - tanto sole al Centro Sud : Meteo oggi - Italia divisa in due, nebbie e deboli piogge al Nord, tanto sole al Centro Sud. Meteo oggi - L'Italia risulta attualmente interessata da una modesta rimonta anticiclonica. Tuttavia il...