L’Arabia Saudita ha torturato gli attivisti che si erano battuti per estendere alle donne

La dichiarazione di Trump a sostegno delL’Arabia Saudita : Ha detto che probabilmente non sapremo mai la verità sull'omicidio di Jamal Khashoggi e che gli Stati Uniti continueranno a essere un solido partner dell'Arabia Saudita

Caso Khashoggi - L’Arabia Saudita tra i clienti dei software spia di Hacking Team : Jamal Khashoggi – crediti immagine: POMED (CC) Il 2 ottobre il giornalista Jamal Khashoggi sparisce. Era una delle voci mediatiche più critiche nei confronti della monarchia Saudita. Viene ripreso per l’ultima volta da una videocamera di sicurezza mentre entra nel consolato dell’Arabia Saudita a Istanbul, in Turchia. Anche se manca ancora un cadavere (o parte di esso) non sembrano esserci più dubbi che sia stato ucciso. Non solo lo ...

Caso Khashoggi - smettiamo di vendere armi alL’Arabia Saudita : Il 16 ottobre del 2018 nell’aula di palazzo Madama ho espresso la mia vicinanza alla compagna e ai familiari del giornalista del Washington post, Jamal Khashoggi trucidato nel consolato di Ankara. E’ ormai chiaro che i responsabili dell’omicidio sono da individuare tra i più alti vertici della monarchia Saudita. L’Arabia Saudita è un partner di spicco della comunità internazionale che investe trasversalmente un po’ ovunque nel mondo, in ...

Nonostante sia una monarchia islamica ultraconservatrice dove i diritti umani non esistono, e nonostante l'omicidio di Jamal Khashoggi: non c'entra solo il petrolio

Omicidio Khashoggi - L’Arabia Saudita ammette : “Il giornalista è stato ucciso nel nostro consolato a Istanbul” : Di fronte alle richieste sempre più pressanti di chiarimenti da parte della comunità internazionale, e minacciata di sanzioni dal suo maggiore alleato, gli Usa, l’Arabia Saudita ha ammesso che il giornalista dissidente Jamal Kashoggi è stato ucciso “per errore in una colluttazione”, durante un interrogatorio finito male nel suo consolato a Istanbul, che avrebbe forse dovuto portare a un suo sequestro dalla Turchia. Ma sulla ...

L'Arabia Saudita ha diffuso oggi un comunicato in cui dice che, nel caso in cui le venissero imposte sanzioni per la sparizione del giornalista Jamal Khashoggi, risponderà con «azioni ancora più grandi». Il governo Saudita è considerato il responsabile della