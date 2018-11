Il calcio scende in campo contro la violenza sulle donne

Il mondo del calcio scende in campo per la Lega del Filo d'Oro : ...a trasmettere ai piccoli pazienti le informazioni necessarie per comunicare ed è attraverso le mani che questi bambini riescono a trasmettere le loro emozioni e ad entrare in contatto con il mondo ...

Il mondo del calcio scende in campo per la Lega del Filo d'Oro : Il mondo del calcio scende in campo per la Lega del Filo d'Oro COME DONARE - Dal 1° settembre al 31 dicembre dona 2 euro inviando un SMS da cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Coop Voce ...