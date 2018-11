Atalanta | Zapata | dimenticare 4-1 a Inter

Serie A Atalanta - Zapata : «Vittoria contro l'Inter? Dobbiamo dimenticarla» : BERGAMO - "Dobbiamo metterci alle spalle la vittoria sull'Inter prima della sosta e trovare continuità nei risultati" . A quattro giorni dalla ripresa del campionato a Empoli , Duvan Zapata esprime la ...

Atalanta-Inter - le formazioni ufficiali : out Joao Mario - Zapata c’è : Sciolte le ultime riserve, ecco le formazioni di Atalanta e Inter che scenderanno in campo nel lunch match. Rispetto alle previsioni, nessuna modifica nell’undici di Gasperini. Il forfait di Palomino spinge il tecnico atalantino a puntare dietro su Djimsiti, affiancato da Toloi e Mancini. In attacco, Duvan Zapata vince il ballottaggio con Barrow e si riprende il posto da titolare. Tre sono invece le novità nello schieramento ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Contento per Zapata - ha dato segnali importanti» : La cronaca Classifica Serie A Serie A Atalanta Bologna Gasperini Zapata Inter Tutte le notizie di Atalanta Per approfondire

Serie A - Bologna-Atalanta 1-2 : Mbaye illude - Zapata e Mancini firmano la rimonta : BOLOGNA - L'Atalanta è tornata. Smaltita la delusione per la mancata qualificazione in Europa League e dopo un avvio di campionato complicato, la squadra di Gasperini centra la terza vittoria di fila ...

Atalanta - Gasperini : 'Zapata può fare ancora di più. L'Inter quest'anno è davvero forte' : Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Bologna: 'Siamo partiti bene poi su un rovesciamento abbiamo subito un gol che ha messo la gara in salita. Quello che mi è piaciuto è che non ci siamo disuniti, ma, al ...

Serie A - Bologna-Atalanta 1-2 : Zapata e Mancini rimontano Mbaye : BOLOGNA - È tornata l' Atalanta . Smaltita la delusione per la mancata qualificazione in Europa League e dopo un avvio di campionato complicato, la squadra di Gasperini centra la terza vittoria di ...

Bologna-Atalanta 1-2 : Mancini e Zapata ribaltano gli emiliani : BOLOGNA - Porta bene il Dall'Ara ai colori nerazzurri: due mesi fa era stata l'Inter l'ultima squadra a vincere qui, lo sbanca stasera l'Atalanta. Continua la sua corsa verso l'Europa la squadra di ...

Bologna-Atalanta 2-1 - Mancini e Zapata ribaltano i rossoblù : Bologna, 4 novembre 2018 " L' Atalanta torna in lotta per l'Europa vincendo la terza partita consecutiva in campionato. Rimontato il Bologna due a uno al Dall'Ara, dopo il vantaggio di Mbaye gol di ...

Serie A - Bologna-Atalanta 1-2 : Mbaye illude - rimontano Mancini e Zapata : Terza vittoria di fila dell'Atalanta, che a forza di picconare il muro del Bologna, bravo a portarsi in vantaggio ma non a evitare di farsi sopraffare dal possesso-palla bergamasco, è riuscita a ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Bologna-Atalanta 1-2. Mancini e Zapata ribaltano la partita nella ripresa : L’Atalanta supera in trasferta il Bologna rimontando nella ripresa la formazione felsinea: finisce 1-2 per la Dea che sale a quota 15 in classifica e prende una grande boccata d’ossigeno dopo un inizio di torneo stentato. I padroni di casa invece restano a quota 9 e sono ormai a ridosso della zona rossa. Eppure la partita era iniziata benissimo per gli uomini di Inzaghi, passati in vantaggio al 3′ con Mbaye, bravo ad anticipare ...

Atalanta - la felicità di Zapata : “Finalmente il gol - posso aiutare anche dalla panchina” : Finalmente si è sbloccato, dopo aver passato undici giornate senza entrare nel gabellino dei marcatori: Duvan Zapata sta provando a riconquistare l’Atalanta e i suoi tifosi, che iniziavano a storcere il naso per la spesa eccessiva effettuata per accaparrarselo. Al termine del match contro il Bologna, il colombiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Sono contento, finalmente è arrivato questo gol, importante per la vittoria ...

Serie A Atalanta - allenamento a parte per Zapata : BERGAMO - Seduta mattutina per l' Atalanta , che ha lavorato al Centro Bortolotti di Zingonia nella settimana della sosta. Per la squadra lavoro sul campo principale, mentre Masiello si è dedicato ...

Serie A Atalanta - per Zapata allenamento a parte : BERGAMO - Seduta mattutina per l' Atalanta , che ha lavorato al Centro Bortolotti di Zingonia nella settimana della sosta. Per la squadra lavoro sul campo principale, mentre Masiello si è dedicato ...

Atalanta - Zapata : “Voglio sbloccarmi - sarebbe bello contro la Sampdoria” : Alla vigilia della gara tra Atalanta e Sampdoria, gara valida per l’ottava giornata di campionato, ha parlato proprio uno degli ex. Duvan Zapata, attaccante colombiano, arrivato a Bergamo in questa sessione di mercato dalla Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttosport “Cercherò di sbloccarmi, ma di sicuro se non dovesse essere così andrò […] L'articolo Atalanta, Zapata: “Voglio sbloccarmi, ...